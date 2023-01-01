Грошей виявилося аж надто багато: Притула пригадав, як виник збір "На помсту"
У жовтні українці активно відгукнулися на збір "На помсту". У ході цього проєкту українці можуть розраховувати на багато приємних новин.
Про це 24 каналу розповів засновник Благодійного фонду Сергія Притули, волонтер Сергій Притула. Крім того, Притула ще й заінтригував новинами по збору на Spartan.
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Як виник збір "На помсту"
Притула зазначив, що якось говорив з Сергієм Стерненком, мовляв, на українському ринку з'явилась пропозиція по дронах-камікадзе. Про них ще весною говорили, та тоді якось цю тему не розвинули. Аж тут на Україну почали запускати шахіди.
Почали бігати, шукати, чим би нам відповісти? А нічим! Немає такої номенклатури й не було. У кінці серпня – вересні партнери, з якими ми контрактували дрони-розвідники, запропонували приглянутись до їхньої нової розробки – дронів-камікадзе,
– зауважив засновник Благодійного фонду Сергія Притули.
Він додав, що поїхали на полігон подивитись на ці дрони в дії. Зрозуміли, що найдорожчою є система зв'язку – це 70% вартості. Замовили 50 бортів і 3 наземні станції керування. На це необхідно було 100 мільйонів гривень. Збір цих коштів вирішили організувати 12 – 14 жовтня на День захисника України.
"Однак 10 жовтня ми прокинулись від того, що Україну накривали страшним масованим ракетним ударом. Люди були в бомбосховищах, люди мали вдосталь люті, й люди хотіли помсти. Вони про це писали в мережі, й ми зрозуміли, що цю лють треба скерувати, щоб вона дала правильний ефект", – наголосив волонтер.
Притула пригадав, як виник збір "На помсту": дивіться відео
Скільки грошей зібрали
За його словами, люди сумарно скинули 352 мільйони гривень. І тут стала дилема, куди витратити ці гроші ефективно. Виробник сказав, що не може обіцяти встигнути виробити більшу кількість дронів. Загалом, там тепер будуть БпЛА різного радіусу дії: і на 30 кілометрів, і на 200 кілометрів, і на 650 – 800 кілометрів.
Не хотілось купувати кота в мішку, бо ми все-таки відповідальні за використання людських грошей. Хочеться, щоб ККД був якомога вищий. Може я вже зайвого наговорив, але я хочу, щоб люди були спокійні використання грошима, бо в нас усіх є одна велика мета – робити їм "бавовну" й щоб вони забирались до бісової матері,
– підкреслив Притула.
Українські волонтери: останні новини
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