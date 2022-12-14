Більше половини гравців Марокко народжені закордоном: цікава географія головної сенсації ЧС-2022

Команда Валіда Реграгі несподівано дійшла до півфіналу Мундіалю, але у дитинстві більшість із гравців не мали відношення до Марокко. Розповідаємо про те, звідки у марокканців з'явились головні герої цієї збірної.

На чемпіонаті світу з футболу 2022 визначився перший фіналіст. Їм стала збірна Аргентини, яка у півфінальній грі з хорватами забила три "сухих" м'ячі.

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Суперником "альбіселесте" може стати сенсаційна збірна Марокко, яка у другій грі 1/2 фіналу протистоятиме Франції. Ця гра буде історично важливою для країни, пише 24 канал.

Історія Марокко

До 1956 року країна була частиною Франції і лише після низки антифранцузьких мітингів завоювала незалежність. Право на існування Марокко визнала і Франція, і Іспанія, яка контролювала кілька регіонів.

Це відобразилось і на гуманітарній ситуації, коли чимало марокканців переїжджали на європейський континент у Францію та Іспанію. Завдяки своєму розташуванню зробити це було нескладно, достатньо перейти через Гібралтарську протоку. Далі ж марокканці розселялись по всьому світу.

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Саме тому нині можна побачити широку географію у збірній Марокко. Важко уявити, але більше половини гравців із заявки "левів Атласа" були народжені в інших країнах. Причому серед основного складу команди уродженців Марокко всього троє – Агерд, Унаї та Ен-Несірі.

Країна народження гравців збірної Марокко

МАРОККО ІНШІ КРАЇНИ Ахмед Тагнауті (воротар) Ясін Буну (воротар) Наєф Агерд (захисник) Мунір Мохамеді (воротар) Джавад Ель Ямік (захисник) Ашраф Хакімі (захисник) Ашраф Дарі (захисник) Ромен Саїсс (захисник) Бадр Бенун (захисник) Нуссаїр Мазрауї (захисник) Яхья Аттьят-Аллах (захисник) Соф'ян Амрабат (півзахисник) Аззедін Унаї (півзахисник) Хакім Зієш (півзахисник) Абдельхамід Сабірі (півзахисник) Ільяс Шаїр (півзахисник) Ях'я Жабран (півзахисник) Селім Амалла (півзахисник) Абдерразак Хамдалла (нападник) Білаль Ель Ханнус (півзахисник) Абде Еззалзулі (нападник) Анасс Зарурі (нападник) Юссеф Ен-Несірі (нападник) Закарія Абухлаль (нападник) Соф'ян Буфаль (нападник) Валід Шеддіра (нападник)

При цьому більшість з "іноземців" народжені не у Франції. На території колишньої метрополії Марокко на світ з'явились лише двоє – Ромен Саїсс та Соф'ян Буфаль. Цікаво, що у Франції також народився головний тренер команди Валід Реграгі.

Найбільш "улюбленим" регіоном марокканців став Бенілюкс. Саме там були народжені лідери збірної Зієш, Амрабат та Мазрауї. Варто відзначити і головного героя цієї команди Ясіна Буну, який народився аж у канадському Монреалі і у три роки повернувся на Батьківщину.

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Звідки марокканські "іноземці"

КРАЇНА ГРАВЦІ Нідерланди Хакім Зієш Соф'ян Амрабат Нуссаїр Мазрауї Закарія Абухлаль Бельгія Селім Амалла Ільяс Шаїр Анасс Зарурі Білаль Ель Ханнус Франція Соф'ян Буфаль Ромен Саїсс Іспанія Ашраф Хакімі Мунір Мохамеді Італія Валід Шеддіра Канада Ясін Буну

При цьому часто футболісти "згадують" про своє коріння, коли не можуть пробитися у топ-збірну і починають грати за африканські команди, знаходячи родичів з тої країни. З Марокко інший випадок.

Більшість гравців з-за кордону одразу почали грати за марокканську команду. На молодіжному рівні лише троє гравців представляли інші збірні: