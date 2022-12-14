Более половины игроков Марокко рождены заграницей: интересная география главной сенсации ЧМ-2022
Команда Валида Реграги неожиданно дошла до полуфинала Мундиаля, но в детстве большинство игроков не имели отношения к Марокко. Рассказываем о том, откуда у марокканцев появились главные герои сборной.
На чемпионате мира по футболу 2022 года определился первый финалист. Им стала сборная Аргентины, которая в полуфинальной игре с хорватами забила три "сухих" мяча.
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Соперником "Альбиселеста" может стать сенсационная сборная Марокко, которая во второй игре 1/2 финала будет противостоять Франции. Эта игра будет исторически важна для страны, пишет 24 канал.
История Марокко
До 1956 года страна являлась частью Франции и только после ряда антифранцузских митингов завоевала независимость. Право на существование Марокко признала и Франция, и Испания, контролировавшая несколько регионов.
Это отразилось и на гуманитарной ситуации, когда многие марокканцы переезжали на европейский континент во Францию и Испанию. Благодаря своему расположению сделать это было несложно, достаточно перейти через Гибралтарский пролив. Далее марокканцы расселялись по всему миру.
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Именно поэтому сейчас можно увидеть обширную географию в сборной Марокко. Трудно представить, но более половины игроков из заявки "львов Атласа" были рождены в других странах. Причем среди основного состава команды уроженцев Марокко всего трое – Агерд, Уная и Эн-Несири.
Страна рождения игроков сборной Марокко
|МАРОККО
|ДРУГИЕ СТРАНЫ
|Ахмед Тагнаути (вратарь)
|Ясин Буну (вратарь)
|Наеф Агерд (защитник)
|Мунир Мохаммеди (вратарь)
|Джавад Эль Ямик (защитник)
|Ашраф Хакими (защитник)
|Ашраф Дари (защитник)
|Ромен Саисс (защитник)
|Бадр Бенун (защитник)
|Нуссаир Мазрауи (защитник)
|Яхья Аттьят-Аллах (защитник)
|Софьян Амрабат (полузащитник)
|Аззедин Унаи (полузащитник)
|Хаким Зиеш (полузащитник)
|Абдельхамид Сабири (полузащитник)
|Ильяс Шаир (полузащитник)
|Яхья Жабран (полузащитник)
|Селим Амалла (полузащитник)
|Абдерразак Хамдалла (нападающий)
|Биаль Эль Ханнус (полузащитник)
|Абде Эззалзули (нападающий)
|Анасс Зарури (нападающий)
|Юссеф Эн-Несири (нападающий)
|Закария Абухлаль (нападающий)
|Софьян Буфаль (нападающий)
|Валид Шеддира (нападающий)
При этом большинство из "иностранцев" рождены не во Франции. На территории бывшей метрополии Марокко на свет появились только двое – Ромен Саисс и Софьян Буфаль. Интересно, что во Франции тоже родился главный тренер команды Валид Реграги.
Самым "любимым" регионом марокканцев стал Бенилюкс. Там были рождены лидеры сборной Зиеш, Амрабат и Мазрауи. Стоит отметить и главного героя этой команды Ясина Буну, родившегося в канадском Монреале и в три года вернувшегося на Родину.
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Откуда марокканские "иностранцы"
|СТРАНА
|ИГРОКИ
|Нидерланды
|Хаким Зиеш
|Софьян Амрабат
|Нуссаир Мазрауи
|Закария Абухлаль
|Бельгия
|Селим Амалла
|Ильяс Шаир
|Анасс Зарури
|Билл Эль Ханнус
|Франция
|Софьян Буфаль
|Ромен Саисс
|Испания
|Ашраф Хакими
|Мунир Мохаммеди
|Италия
|Валид Шеддира
|Канада
|Ясин Буну
При этом часто футболисты "вспоминают" о своих корнях, когда не могут пробиться в топ-сборную и начинают играть за африканские команды, находя родственников из этой страны. С Марокко другой случай.
Большинство игроков из-за границы сразу начали играть за марокканскую команду. На молодежном уровне только три игрока представляли другие сборные:
- Хаким Зиеш провел шесть матчей (забил 3 гола) за команды Нидерландов U-20 и U-21 в 2012-2014 годах. Впрочем, в 2015-м вингер тогда еще Твенте сделал выбор в пользу Родины отца.
- Закария Абухлаль до 19-летнего возраста представлял разные сборные Нидерландов (31 матч, 12 голов), но в 2020 году решил представлять родную страну своей мамы
- Анасс Зарури проходил все уровни бельгийских сборных, но не был слишком успешным (14 игр и 2 гола). В сборную Марокко впервые был вызван перед ЧМ-2022 из-за травмы Амина Харита и отыграл только в контрольном матче с Грузией 17 ноября.