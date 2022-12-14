На чемпіонаті світу з футболу 2022 визначився перший фіналіст. Їм стала збірна Аргентини, яка у півфінальній грі з хорватами забила три "сухих" м'ячі.
Слідкуйте з нами Франція – Марокко: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022
Суперником "альбіселесте" може стати сенсаційна збірна Марокко, яка у другій грі 1/2 фіналу протистоятиме Франції. Ця гра буде історично важливою для країни, пише 24 канал.
Історія Марокко
До 1956 року країна була частиною Франції і лише після низки антифранцузьких мітингів завоювала незалежність. Право на існування Марокко визнала і Франція, і Іспанія, яка контролювала кілька регіонів.
Це відобразилось і на гуманітарній ситуації, коли чимало марокканців переїжджали на європейський континент у Францію та Іспанію. Завдяки своєму розташуванню зробити це було нескладно, достатньо перейти через Гібралтарську протоку. Далі ж марокканці розселялись по всьому світу.
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Саме тому нині можна побачити широку географію у збірній Марокко. Важко уявити, але більше половини гравців із заявки "левів Атласа" були народжені в інших країнах. Причому серед основного складу команди уродженців Марокко всього троє – Агерд, Унаї та Ен-Несірі.
Країна народження гравців збірної Марокко
|МАРОККО
|ІНШІ КРАЇНИ
|Ахмед Тагнауті (воротар)
|Ясін Буну (воротар)
|Наєф Агерд (захисник)
|Мунір Мохамеді (воротар)
|Джавад Ель Ямік (захисник)
|Ашраф Хакімі (захисник)
|Ашраф Дарі (захисник)
|Ромен Саїсс (захисник)
|Бадр Бенун (захисник)
|Нуссаїр Мазрауї (захисник)
|Яхья Аттьят-Аллах (захисник)
|Соф'ян Амрабат (півзахисник)
|Аззедін Унаї (півзахисник)
|Хакім Зієш (півзахисник)
|Абдельхамід Сабірі (півзахисник)
|Ільяс Шаїр (півзахисник)
|Ях'я Жабран (півзахисник)
|Селім Амалла (півзахисник)
|Абдерразак Хамдалла (нападник)
|Білаль Ель Ханнус (півзахисник)
|Абде Еззалзулі (нападник)
|Анасс Зарурі (нападник)
|Юссеф Ен-Несірі (нападник)
|Закарія Абухлаль (нападник)
|Соф'ян Буфаль (нападник)
|Валід Шеддіра (нападник)
При цьому більшість з "іноземців" народжені не у Франції. На території колишньої метрополії Марокко на світ з'явились лише двоє – Ромен Саїсс та Соф'ян Буфаль. Цікаво, що у Франції також народився головний тренер команди Валід Реграгі.
Найбільш "улюбленим" регіоном марокканців став Бенілюкс. Саме там були народжені лідери збірної Зієш, Амрабат та Мазрауї. Варто відзначити і головного героя цієї команди Ясіна Буну, який народився аж у канадському Монреалі і у три роки повернувся на Батьківщину.
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Звідки марокканські "іноземці"
|КРАЇНА
|ГРАВЦІ
|Нідерланди
|Хакім Зієш
|Соф'ян Амрабат
|Нуссаїр Мазрауї
|Закарія Абухлаль
|Бельгія
|Селім Амалла
|Ільяс Шаїр
|Анасс Зарурі
|Білаль Ель Ханнус
|Франція
|Соф'ян Буфаль
|Ромен Саїсс
|Іспанія
|Ашраф Хакімі
|Мунір Мохамеді
|Італія
|Валід Шеддіра
|Канада
|Ясін Буну
При цьому часто футболісти "згадують" про своє коріння, коли не можуть пробитися у топ-збірну і починають грати за африканські команди, знаходячи родичів з тої країни. З Марокко інший випадок.
Більшість гравців з-за кордону одразу почали грати за марокканську команду. На молодіжному рівні лише троє гравців представляли інші збірні:
- Хакім Зієш провів шість матчів (забив 3 голи) за команди Нідерландів U-20 та U-21 у 2012-2014 роках. Втім у 2015-му вінгер тоді ще Твенте зробив вибір на користь Батьківщини батька.
- Закарія Абухлаль до 19-річного віку представляв різні збірні Нідерландів (31 матч, 12 голів), але у 2020 році вирішив представляти рідну країну своєї мами
- Анасс Зарурі проходив всі рівні бельгійських збірних, але не був надто успішним (14 ігор і 2 голи). У збірну Марокко вперше був викликаний перед ЧС-2022 через травму Аміна Харіта і відіграв лише у контрольному матчі із Грузією 17 листопада.