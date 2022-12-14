На чемпіонаті світу з футболу 2022 залишилось відіграти лише один півфінал, щоб дізнатись, хто стане суперником Аргентини у битві за трофей. На це претендують Франція та Марокко.

До теми Чемпіонат світу з футболу 2022: календар та результати матчів

24 канал спільно з партнером KOBLEVO розповідає, чому чемпіоном світу має стати збірна Марокко. Букмекери не дуже вірять у підопічних Валіда Реграгі, коефіцієнт на їх перемогу становить аж 10,00.

Надійний захист

Може здатися дивним, але саме у збірної Марокко найбільше кліншитів на цьому турнірі. У чотирьох з п'яти матчів марокканці не пропускали, а єдиний гол у ворота Буну влетів від свого гравця (Агерд у матчі з Канадою забив автогол).

Зазвичай африканські команди досягали успіху завдяки яскравій лінії нападу, тоді як у захисті було чимало проблем. На Марокко ж така проблема не діє, її захист явно не складений по африканським канонам.

Хобі з "минулого" життя зараз вкрай важливі, адже допомагають триматися в цей непростий час. Перегляд футбольних матчів – одне з них. Стежте за перипетіями чемпіонату світу в Катарі 2022 разом з українським брендом KOBLEVO – №1 серед молоді. Коньяк відмінної якості й за розумні гроші чудово доповнить футбольне свято. Час підтримувати національні бренди, адже в них наша історія!

Втім це не дивно, адже з основних оборонців лише Агерд народився у Марокко (Мазрауї з Нідерландів, Саїсс – з Франції, Хакімі – з Іспанії, а Буну – з Канади). Кожен з них має чималий досвід гри в Європі, а Хакімі та Буну вже давно на ведучих ролях в європейських топ-клубах.

Ашраф нині є основним латералем ПСЖ, а Ясін феєрить в Севільї, яку приводив до тріумфу в ЛЄ та навіть забивав за неї. Мазрауї ж робить перші кроки в Баварії, а Агерд – у Вест Хемі. Ось і головна причина такого міцного захисту, всі його представники представляють солідні команди із топ-ліг.

Яскравий підбір нападників

При цьому якщо захист у команди надійний, то і атака не просідає. Головною зіркою в нападі є вінгер Челсі Хакім Зієш, який повернувся у збірну цього року. Цей ЧС футболіст використав на максимум, щоб показати себе у всій красі.

Головним же бомбардиром є нападник Севільї Юссеф Ен-Несірі. 25-річний гравець разом з Буну вигравав ЛЄ два роки тому і показав себе як у грі на другому поверсі, так і у знаходженні вільних зон для удару. Не треба недооцінювати і "роботяг", які допомагають Зієшу та Ен-Несірі сяяти.

Альтернативна думка Менталітет переможців допоможе увійти в історію: чому Франція має виграти чемпіонат світу-2022

В центрі поля цементує зону Амрабат з Фіорентини, а допомагають йому дует з Анжера – Унаї та Буфаль. В цілому на заміні в Марокко чимало гравців другорядних європейських клубів, але вони готові вийти в потрібний час і втримати загальний рівень збірної.

Чемпіонський шлях

Взагалі вихід Марокко до півфіналу явно був спричинений не вдачею, а саме високим рівнем гри команди. Окрім Канади, команді на її шляху траплялись лише топ-команди з Європи.

Марокко аж ніяк не поступалось по грі срібному та бронзовому призеру минулого ЧС – Хорватії та Бельгії. У іграх з цими збірними в групі "леви Атласа" заробили 4 очки, впевнено вигравши квартет.

Як Марокко впевнено здолало Бельгію:

В 1/8 фіналу африканцям не пощастило, адже атака Іспанії наводила жах не тільки на Коста-Рику (7 м'ячів), а і на інші збірні раніше. Втім Марокко відстояли нульову нічию проти півфіналіста минулого Євро і здолали "фурію роху" в серії пенальті.

Ну а останньою поки від марокканців постраждала потужна Португалія із Кріштіану Роналду. В 1/8 фіналу лузітани набили аж шість голів швейцарцям, але пробити Буну вони так і не змогли. Всі успіхи Марокко були здобуті у матчах з топ-суперниками.

Відеоогляд матчу Марокко – Португалія:

Збірна без скандалів

Африканські команди часто переслідують скандали, пов'язані з амбіціями лідерів або війнами всередині федерацій. Таке було і у Марокко, яке на минулому Мундіалі мало великі амбіції, але зрештою взяли всього один бал в групі.

Після цього були сутички між тренером Вахідом Халілходжичем та головною зіркою команди Хакімом Зієшем. Саме боснієць виводив Марокко на ЧС-2022, але вінгер Челсі відмовився грати під керівництвом коуча.

Читайте також Збірна Марокко присвятила Нурі сенсацію над Іспанією: він був на межі життя та смерті – відео

Врешті решт перед Мундіалем федерація змінила Халілходжича на менш відомого Реграгі і цей хід повністю себе виправдав. Спеціаліст заспокоїв атмосферу навколо збірної, згуртував навколо себе лідерів та вже продемонстрував неймовірний результат.

This time for Africa

Взагалі чемпіонство Марокко стане неймовірною сенсацією для світового футболу. Але хіба така казка не має право на життя? Цей турнір вже став суперуспішним для представників Африки.

Кожен з представників цього континенту здобував хоч одну перемогу в групі, а дві команди пройшли в плей-офф. Але головний успіх – це перша африканська команда в історії ЧС у півфіналі турніру. І Марокко досягло цього саме завдяки своєму рівню гри, а не вдачі чи легкій сітці.

До теми Як Африка драматично вилітала у чвертьфіналах ЧС

Їх суперником у півфіналі стане чинний чемпіон світу Франція, але "леви Атласа" вже показали, що жодного фаворита вони не бояться. Тим паче, символічно буде, якщо на першому Мундіалю в арабській країні чемпіоном стане інша арабська збірна.