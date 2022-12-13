На чемпіонаті світу з футболу 2022 залишилось відіграти найбільш вирішальні матчі. Боротьбу за Кубок світу продовжують всього чотири збірні. які у двох півфіналах визначать фіналістів:

Аргентина – Хорватія

Франція – Марокко

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24 канал спільно з партнером KOBLEVO розповідає, чому чемпіоном світу має стати збірна Франції. Підопічних Дідьє Дешама є головними фаворитами турніру. Коефіцієнт на їх перемогу становить 2,10.

Менталітет переможця

Французи довго йшли до того, щоб зараз їх вважали серед найкращих збірних світу. Після золотого покоління на стику сторіччь "Ле Бле" надовго випали з когорти претендентів на трофеї. Можна згадати принизливий виліт в групі ЧС-2010, ганебний прохід на який відбувся завдяки руці Анрі у плей-офф відбору з ірландцями.

А ще був безальтернативний виліт з Євро-2012 у чвертьфіналі та важкий прохід на ЧС-2014, де після 0:2 від України у плей-офф команді довелось робити героїчний камбек у Парижі (3:0). Це були перші роки під керівництвом Дідьє Дешама, який поступово нав'язував гравцям менталітет переможців.

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При цьому французькі гравці почали більше коштувати в європейських топ-лігах, тому тренеру вдалося зібрати по-справжньому чемпіонську збірну. На домашньому Євро-2016 лише нефарт завадив "Ле Бле" виграти фінал з португальцями.

Але за два роки французи сповна довели, що вони є найкращою збірною світу, по грі здолавши усіх суперників на ЧС-2014. Так. після цього був несподіваний виліт з Євро-2020 від Швейцарії, але був і тріумф в Лізі націй. Провали були, але ніколи не було сумнівів, що ця команда в оптимальних кондиціях може розірвати будь-кого.

Підбір гравців

В першу чергу, такий образ Франція собі створила завдяки сплеску у розвитку футболістів на клубному рівні. В середині десятих почали прогресувати семимильними кроками Грізманн, Погба та Варан, а ближче до ЧС-2018 засяяли зірки Мбаппе та Канте.

А на самому Мундіалі голосно про себе заявили Павар та Люка Ернандес. При тому, що тоді команда обходилась без такої глиби як Карім Бензема, у якого виник конфлікт із Дешамом. Тому не варто дивуватись, що кадрові проблеми перед цим ЧС майже не вплинули на збірну.

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Навіть виліт системоутворюючих центрхавів в особі Канте і Погба не вдарив по команді, адже паралельно у Реалі прогресували Чуамені і Камавінга. Останній нині скоріше гравець ротації у "Ле Бле", але нагадав про себе Адріен Рабьо, який шикрано виконує функцію поєднання оборони з атакою.

А що вже казати про напад, якщо травми Бензема і Нкунку ніяк не сказались на команді. Мбаппе міцнішає з кожним роком, Жиру і не думав просідати в рівні попри солідний вік, а Дембеле вдало вхопився за можливість врятувати свою кар'єру в Барселоні і не псує гру в збірній. І при цьому на полі залишається Грізманн, який став діяти глибше і приносити не менше користі.

Попрощатись з ветеранами

Власне, після цього турніру варто очікувати остаточного оновлення збірної. Воно вже було почато перед ЧС-2022, але скоріше вимушено через травми. Навряд чи варто очікувати повернення у склад Погба, а Канте стане хіба що дублером Чуамені.

Цілком вірогідно, що зупинять кар'єру у збірній Льоріс та Жиру, а роль Грізманна буде все менш помітною. У Франції підростає нове яскраве покоління, яке готове завойовувати трофеї – Меньян, Упамекано, Бадіашіле, Камавінга, Фофана, Нкунку, Тюрам, Коман, Діабі та інші.

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А заслужені ветерани можуть спокійно йти на пенсію у статусі двократних чемпіонів світу. Ба більше, є питання і з місцем для Каріма Бензема. Безумовно, "кіт" своє голосне слово у збірній не сказав, хоч і може отримати медаль цього ЧС, якщо буде в заявці. Зірці Реала дадуть шанс проявити себе хоча б на Євро-2024, але навіть в разі його вильоту команді буде ким його замінити.

Провести Дешама

Було чимало чуток, що Мундіаль в Катарі має стати останнім для Дідьє Дешама біля керма збірної. Чемпіон світу-1998 вже десять років керує "Ле Бле" і брав медалі на всіх турнірах, де його команда грала.

Саме завдяки йому та тренерському штабу ми зараз бачимо таку монолітну команду, яка готова досягати результату і вбивати будь-якого суперника. Проте будь-якій казочці приходить кінець і французам можуть знадобитись більш свіжі ідеї для подальшого розвитку.

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Тим паче, що нині вільний сам Зінедін Зідан, який, скоріш за все, і очікує дзвінка з французької федерації. Такою прекрасною можливістю у збірній мають скористатись, адже Зізу не тільки класний тренер, а і дуже харизматична постать. А Дешам точно заслужив на найкраще прощання.

Заслужили увійти в історію

І в цілому, якщо ми говоримо про те, що Франція може втретє виграти Мундіаль, ні у кого не виникає сумнівів, що команда це заслужила. Ба більше, лише двом збірним вдавалось раніше захистити звання чемпіонів світу.

Правда, їх мало хто з нас бачив. Про Італію 30-х років із ВІтторіо Поцоо (чемпіони 1934 та 1938 років) взагалі відомо небагато, а ось Бразилія у 1958 та 1962 роках з Пеле, Гаррінчею, Вавою та іншими назавжди увійшла в історію як одна із найсильніших збірних.

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Ця збірна точно не поступається за рівнем своїм "попередникам". Жиру та Льоріс є легендами "Ле Бле", Мбаппе – це вже зірка світового футболу, а Грізманн має отримати хоч таку компенсації за невезіння на клубному рівні.