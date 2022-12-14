На чемпионате мира по футболу 2022 года осталось отыграть лишь один полуфинал, чтобы узнать, кто станет соперником Аргентины в битве за трофей. На это претендуют Франция и Марокко.

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24 канал совместно с партнером KOBLEVO рассказывает, почему чемпионом мира должна стать сборная Марокко. Букмекеры не очень верят в подопечных Валида Реграги, коэффициент на их победу составляет 10,00.

Надежная защита

Может показаться странным, но именно у сборной Марокко больше всего клиншитов на этом турнире. В четырех из пяти матчей марокканцы не пропускали, а единственный гол в ворота Буну влетел от своего игрока (Агерд в матче с Канадой забил автогол).

Обычно африканские команды преуспевали благодаря яркой линии нападения, в то время как в защите было немало проблем. На Марокко же такая проблема не действует, ее защита явно не сложена по африканским канонам.

Хобби из "прошлой" жизни сейчас крайне важны, ведь помогают держаться в это непростое время. Просмотр футбольных матчей – один из них. Следите за перипетиями чемпионата мира в Катаре 2022 вместе с украинским брендом KOBLEVO – №1 среди молодежи. Коньяк отличного качества и за разумные деньги прекрасно дополнит футбольный праздник. Пора поддерживать национальные бренды, ведь у них наша история!

Впрочем, это не удивительно, ведь из основных защитников только Агерд родился в Марокко (Мазрауи из Нидерландов, Саис – из Франции, Хакими – из Испании, а Буну – из Канады). У каждого из них есть немалый опыт игры в Европе, а Хакими и Буну уже давно на ведущих ролях в европейских топ-клубах.

Ашраф сейчас является основным латералем ПСЖ, а Ясин феерит в Севилье, которую приводил к триумфу в ЛЕ и даже забивал за нее. Мазрауи же делает первые шаги в Баварии, а Агерд – в Вест Хэме. Вот и главная причина такой крепкой защиты, все его представители представляют солидные команды по топ-лигам.

Яркий подбор нападающих

При этом если защита у команды надежная, то и атака не проседает. Главной звездой в нападении является вингер Челси Хаким Зиеш, вернувшийся в сборную в этом году. Этот ЧМ футболист использовал на максимум, чтобы показать себя во всей красе.

Главным же бомбардиром является нападающий Севильи Юссеф Эн-Несири. 25-летний игрок вместе с Буну выигрывал ЛЕ два года назад и показал себя как в игре на втором этаже, так и в нахождении свободных зон для удара. Не надо недооценивать и работяг, которые помогают Зиешу и Эн-Несире сиять.

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В центре поля цементирует зону Амрабата из Фиорентины, а помогают ему дуэт из Анжера – Унаи и Буфаль. В целом на замене в Марокко немало игроков второстепенных европейских клубов, но они готовы выйти в нужное время и удержать общий уровень сборной.

Чемпионский путь

Вообще, выход Марокко в полуфинал явно был вызван не нравом, а именно высоким уровнем игры команды. Кроме Канады, команде на ее пути встречались только топ-команды из Европы.

Марокко никак не уступало по игре серебряному и бронзовому призеру прошлого ЧМ – Хорватии и Бельгии. В играх с этими сборными в группе "львы Атласа" заработали 4 очка, уверенно выиграв квартет.

Как Марокко уверенно одолела Бельгию:

В 1/8 финала африканцам не повезло, ведь атака Испании наводила ужас не только на Коста-Рику (7 мячей), но и на другие сборные раньше. Впрочем, Марокко отстояли нулевую ничью против полуфиналиста прошлого Евро и преодолели "фурию роха" в серии пенальти.

Ну а последней пока от марокканцев пострадала мощная Португалия из Криштиану Роналду. В 1/8 финала лузитане набили шесть голов швейцарцам, но пробить Буну они так и не смогли. Все успехи Марокко были завоеваны в матчах с топ-соперниками.

Видеообзор матча Марокко – Португалия:

Сборная без скандалов

Африканские команды часто преследуют скандалы, связанные с амбициями лидеров или войнами внутри федерации. Таково было и у Марокко, которое на прошлом Мундиале имело большие амбиции, но в конце концов взяли всего один балл в группе.

После этого были стычки между тренером Вахидом Халилходжичем и главной звездой команды Хакимом Зиешем. Именно босниец выводил Марокко на ЧМ-2022, но вингер Челси отказался играть под руководством коуча.

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В конце концов перед Мундиалем федерация сменила Халилходжича на менее известного Реграги и этот ход полностью себя оправдал. Специалист успокоил атмосферу вокруг сборной, сплотил вокруг себя лидеров и продемонстрировал невероятный результат.

This time for Africa

Вообще чемпионство Марокко станет невероятной сенсацией для мирового футбола. Но разве такая сказка не имеет права на жизнь? Этот турнир уже стал суперуспешным для представителей Африки.

Каждый из представителей этого континента одерживал хоть одну победу в группе, а две команды прошли в плей-офф. Но главный успех – это первая африканская команда в истории ЧМ в полуфинале турнира. И Марокко достигло этого именно благодаря своему уровню игры, а не нраву или легкой сетке.

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Их соперником в полуфинале станет действующий чемпион мира Франция, но "львы Атласа" уже показали, что ни одного фаворита они не боятся. Тем более символично будет, если на первом Мундиале в арабской стране чемпионом станет другая арабская сборная.