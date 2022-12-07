На чемпионате мира по футболу 2022 года завершились матчи 1/8 финала. У большинства из них побеждали фавориты, но произошла и одна сенсация – Марокко выбило Испанию.

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Африканская сборная оставила в группе позади Хорватию и Бельгию (действующих серебряного и бронзового призера ЧМ), а в плей-офф на равных отыграла с "фурией рохой". Преуспеть "львам Атласа" помогла серия пенальти, где кипер Ясин Буну не пропустил ни одного мяча.

Теперь Марокко сыграет в четвертьфинале с Португалией и попытается покорить пока недостижимую для африканских сборных вершину – полуфинал чемпионата мира. 24 канал упоминает, какие еще страны с "черного континента" были близки к выходу в 1/2 финала Мундиаля.

Камерун-1990

Группа: 1 место, +2=0-1, 3:5, 4 очка

Аргентина 1:0

Румыния 2:1

СССР 0:4

1/8 финала: Колумбия 2:1 (после экстратайма)

1/4 финала: Англия 2:3 (после экстратайма)

Первый прорыв африканцев произошел в 1990 году. Камерун во главе с советским тренером Валерием Непомнящим наделал шум в группе, одолев действующего чемпиона мира Аргентину в стартовом туре.

При этом "неукротимые львы" доигрывали без двух игроков из-за удаления защитника Массинга и хавбека Кана-Баика. Во втором же туре африканцы обыграли крепких румын, чем по сути гарантировали себе проход в плей-офф.

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Разгромное поражение от СССР уже ни на что не повлияло. При этом это была последняя игра Советского Союза на Мундиалях перед развалом, а руководил тогда командой легендарный Валерий Лобановский.

Наиболее эффектное впечатление команда произвела в 1/8 финале. Камерунцы удержали нулевую ничью в основное время, а в экстратаймах невероятно показал себя Роже Милла, сделавший дубль за две минуты.

Зажигательные танцы Роже Милла:

В четвертьфинале африканцы наткнулись на Англию, выдав результативный матч – 2:2 в основное время. При этом спасительный гол "три льва" забили за семь минут до финального свистка с пенальти.

Интересный факт. Сборная Камеруна сыграла на восьми чемпионатах мира и только однажды вышла в плей-офф. Это произошло как раз на ЧМ-1990, где команда дошла до четвертьфинала.

Победный мяч также был забит из "отметки". На 105 минуте Гарри Линекер оформил "11-метровый дубль" и вывел родоначальников футбола в полуфинал.

Сенегал-2002

Группа: 2 место, +1=2-0, 5:4, 5 очков

Франция 1:0

Дания 1:1

Уругвай 3:3

1/8 финала: Швеция 2:1 (по правилу "золотого гола")

1/4 финала: Турция 0:1 (по правилу "золотого гола")

Следующий успех представителя черного континента также начался с сенсационной победы над чемпионами мира. Для сенегальцев ЧМ-2002 был дебютным в истории и дебютировали они идеально – 1:0 над невероятной Францией.

На секундочку "Ле Блэ" на тот момент были не только чемпионами Мундиаля, но еще и Евро. Придавало драматизму этот факт, что Сенегал возглавлял француз Брюно Метсю.

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В следующем матче африканцы завоевали стратегическую ничью с датчанами, а в последнем туре должны были громить Уругвай. "Львы Теранги" забили трижды до перерыва, однако во втором тайме позволили "селесте" вырвать ничью.

Впрочем, второе место подарило подопечным Мэтсю неплохую сетку, где дважды их судьбу решало правило "золотого гола". Сначала оно сыграло команде на руку, когда Сенегал удержал ничью со шведами в основное время (1:1) и забил победный гол на 104 минуте.

Справка. "Золотой гол" – правило футбола, действовавшее с 1993 по 2004 годы. Согласно ему, если команды сыграли вничью в основное время и кто-то забивал в экстратайме, игра сразу же заканчивалась. Победа доставалась команде, которая забила этот гол в дополнительное время.

Дубль на счету Анри Камара, который недавно был лучшим бомбардиром в истории Сенегала (его опередил Садио Мане). В четвертьфинале сенегальцам выпала неплохая сборная Турции, которую у них были шансы пройти.

Основное время завершилось нулевой ничьей, но теперь "золотой гол" был забит в их ворота. Уже на четвертой минуте экстратайма Ильхан Мансыз пробил Тони Силву и вывел свою команду в полуфинал.

Гана-2010

Группа: 2 место, +1=1-1, 2:2, 4 очка

Сербия 1:0

Австралия 1:1

Германия 0:1

1/8 финала: США 2:1 (после экстра-таймов)

1/4 финала: Уругвай 1:1 (после серии пенальти – 2:4)

Ближайшей к снятию африканского проклятия была Гана 12 лет назад. На "домашнем" Мундиале (единственный, проходивший в Африке – в ЮАР) команда с трудом вышла из группы.

В первом же туре подопечные Милована Раеваца минимально обыграли страну его родной сборной – Сербию. После этого календарь играл на руку "черным звездам", африканцы расписали тактически выгодную ничью с Австралией, а в третьем туре нелицеприятно уступили уже немотивированным немцам.

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Выйти дальше гонцам разрешила лучшая разница мячей, а также проигрыш Сербии австралийцам. И снова представителю Африки повезло с сеткой, ведь в параллельной группе США чудом опередили англичан благодаря большему количеству забитых голов.

Дуэль с американцами получилась напряженной, после раннего гола Кевина-Принса Боатенга США сравняли с пенальти во втором тайме. Решил судьбу путевки Асамоа Гьян, в компенсированное время забивший победный мяч.

А в битве с Уругваем развернулась, пожалуй, одна из самых больших драм на Мундиалях. Счет открыли гонцы благодаря бешеному дальнему выстрелу Мунтари перед перерывом. Впрочем, уже на 10-й минуте второго тайма Форлан восстановил паритет.

К сведению. Асамоа Гьян является самым лучшим бомбардиром чемпионатов мира среди африканцев. На его счету 6 голов, три из них – на ЧМ-2010.

Ганцы снова дотянули до экстратаймов, а там у них возник момент на 120 минуте. После подачи из стандарта Адия пробивал по сути пустые ворота, которые потерял Муслера. Впрочем, помешал Луис Суарес, отбивший мяч руками.

Хотя тогда VAR не было, арбитры увидели момент и удалили форварда тогда еще Аякса. Если бы тот пенальти забил Гьян, Гана стала первым африканским полуфиналистом, но судьба банально поиздевалась над "черными звездами".

Асамоа пробил в перекладину, а в серии пенальти африканцев подвели Менса и Адия. Гана затаила злобу на Суарес и Уругвай за тот момент и смогла отомстить на этом Мундиале. "Черные звезды" проиграли "селесте" в последнем туре, но не дали довести счет до разгромного, что не позволило Суаресу и компании выйти в плей-офф.

Видеообзор матча Уругвай – Гана на ЧМ-2010:

Марокко-2022

Группа: 1 место, +2=1-0, 4:1, 7 очков

Хорватия 0:0

Бельгия 2:0

Канада 2:1

1/8 финала: Испания 0:0 (после серии пенальти – 3:0)

1/4 финала: Португалия

Теперь же шанс снять проклятие есть у марокканцев. Как и первые герои этого материала, подопечные Валида Реграги брали очки с действующими медалистами ЧМ. С хорватами была ничья, а бельгийцев "львы Атласа" обыграли полностью.

Что интересно, первая игра марокканцев в плей-офф тоже не завершилась в основное время. До этого все матчи Камеруна-1990, Сенегала-2002 и Ганы-2010 переходили в экстратаймы. Героем же стал не пропустивший ни одного гола кипер Ясин Буну.

Видеообзор матча Марокко – Испания:

Впрочем, есть и некоторое отличие у этой команды. До этого африканских четвертьфиналистов тренировали иностранцы (Непомнящий, Метсю и Раевац). В то время как Реграги стал первым тренером-четвертьфиналистом из Африки.

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Соперник у марокканцев крайне непрост, Португалия вынесла Швейцарию в 1/8 финала и настроена завоевать медали на последнем для Криштиану Роналду Мундиале. Впрочем, эта команда уже доказала, что авторитеты ей не страшны.