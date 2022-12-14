На чемпионате мира по футболу 2022 года определился первый финалист. Им стала сборная Аргентины, которая в полуфинальной игре с хорватами забила три "сухих" мяча.

Следите с нами Франция – Марокко: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2022

Соперником "Альбиселеста" может стать сенсационная сборная Марокко, которая во второй игре 1/2 финала будет противостоять Франции. Эта игра будет исторически важна для страны, пишет 24 канал.

История Марокко

До 1956 года страна являлась частью Франции и только после ряда антифранцузских митингов завоевала независимость. Право на существование Марокко признала и Франция, и Испания, контролировавшая несколько регионов.

Это отразилось и на гуманитарной ситуации, когда многие марокканцы переезжали на европейский континент во Францию и Испанию. Благодаря своему расположению сделать это было несложно, достаточно перейти через Гибралтарский пролив. Далее марокканцы расселялись по всему миру.

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Именно поэтому сейчас можно увидеть обширную географию в сборной Марокко. Трудно представить, но более половины игроков из заявки "львов Атласа" были рождены в других странах. Причем среди основного состава команды уроженцев Марокко всего трое – Агерд, Уная и Эн-Несири.

Страна рождения игроков сборной Марокко

МАРОККО ДРУГИЕ СТРАНЫ Ахмед Тагнаути (вратарь) Ясин Буну (вратарь) Наеф Агерд (защитник) Мунир Мохаммеди (вратарь) Джавад Эль Ямик (защитник) Ашраф Хакими (защитник) Ашраф Дари (защитник) Ромен Саисс (защитник) Бадр Бенун (защитник) Нуссаир Мазрауи (защитник) Яхья Аттьят-Аллах (защитник) Софьян Амрабат (полузащитник) Аззедин Унаи (полузащитник) Хаким Зиеш (полузащитник) Абдельхамид Сабири (полузащитник) Ильяс Шаир (полузащитник) Яхья Жабран (полузащитник) Селим Амалла (полузащитник) Абдерразак Хамдалла (нападающий) Биаль Эль Ханнус (полузащитник) Абде Эззалзули (нападающий) Анасс Зарури (нападающий) Юссеф Эн-Несири (нападающий) Закария Абухлаль (нападающий) Софьян Буфаль (нападающий) Валид Шеддира (нападающий)

При этом большинство из "иностранцев" рождены не во Франции. На территории бывшей метрополии Марокко на свет появились только двое – Ромен Саисс и Софьян Буфаль. Интересно, что во Франции тоже родился главный тренер команды Валид Реграги.

Самым "любимым" регионом марокканцев стал Бенилюкс. Там были рождены лидеры сборной Зиеш, Амрабат и Мазрауи. Стоит отметить и главного героя этой команды Ясина Буну, родившегося в канадском Монреале и в три года вернувшегося на Родину.

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Откуда марокканские "иностранцы"

СТРАНА ИГРОКИ Нидерланды Хаким Зиеш Софьян Амрабат Нуссаир Мазрауи Закария Абухлаль Бельгия Селим Амалла Ильяс Шаир Анасс Зарури Билл Эль Ханнус Франция Софьян Буфаль Ромен Саисс Испания Ашраф Хакими Мунир Мохаммеди Италия Валид Шеддира Канада Ясин Буну

При этом часто футболисты "вспоминают" о своих корнях, когда не могут пробиться в топ-сборную и начинают играть за африканские команды, находя родственников из этой страны. С Марокко другой случай.

Большинство игроков из-за границы сразу начали играть за марокканскую команду. На молодежном уровне только три игрока представляли другие сборные: