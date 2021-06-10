Збив на смерть 21-річну дівчину: на Тернопільщині засуджений водій втік до Польщі

Біля села Сапогів, що на Тернопільщині, у переддень Різдва 2018 року авто на смерть збило 21-річну студентку Мар'яну Якимчук. Водія засудили до 7 років позбавлення волі, та мама загиблої каже, що він виїхав у Польщу.

Жінка розповіла, що засуджений водій виїхав за кордон в той же день після вироку суду. Про те, що вбивця її доньки на волі, матері розповіли знайомі.

Читайте також Затримали ймовірного вбивцю 8-річного хлопчика з Покрова

Засуджений чоловік виїхав у Польщу, – мама загиблої

Мама загиблої розповіла, що суд над водієм тривав 3 роки. Жінка каже, що обвинувачуваний змінював свідчення та затягував судовий процес. Останнє судове засідання відбулося у березні 2021 року. Жінка була на ньому сама.

Коли все закінчилось і Апеляційний суд присудив вбивці моєї доньки 7 років позбавлення волі, я була рада, що нарешті справедливість перемогла, і все закінчилось,

– пригадала жінка.

Після цього, за словами матері, "цього чоловіка в залі суду оточили якісь молодики". Вона каже, що подумала нібито це конвой у цивільному та поїхала додому й навіть не знала, що чоловіка не арештували в залі суду.

Лише через півтора місяці мені розповіли, що він на волі. Тоді я написала заяву до поліції в районному центрі. Мені там і підтвердили, що він виїхав за кордон. Як? Цього мені не пояснили,

– розповіла жінка.

Галина Якимчук каже, що люди їй розповіли, що водій й під час слідства виїжджав закордон.

"Щоб це робити, мав бути дозвіл від прокурора. Може домовились. Цей водій, який збив мою Мар'яну, заробляє тим, що возить людей на заробітки до Польщі. Може і скористався якимись знайомствами та перетнув кордон", – каже мама загиблої.

За словами жінки, лише нещодавно у поліції їй повідомили, що втікача оголосять у міжнародний розшук через Інтерпол.

Ми сконтактували з Нацполіцію в Тернопільській області щодо інформації про оголошення чоловіка в розшук. Там зазначили, що нададуть коментар, як матимуть дані щодо оголошення його в розшук.

"Тиждень тому я телефонувала у карний розшук. Вони мені сказали, що вже готують документи для подачі в Інтерпол. Оперуповноважений говорив, що зараз триває процедура перекладу, яка займає від місяця до пів року часу", – каже Галина Якимчук.

У прокуратурі кажуть, що діяли згідно з законом

У коментарі виданню речниця прокуратури Тернопільської області Леся Гурецька розповіла, що засудженого не взяли під варту в залі суду, бо на момент оголошення вироку, він був на волі під заставою у 76 040 гривень. Згідно з законом, суд може прийняти рішення й про запобіжний захід до набрання законної сили вироку.

У прокуратурі кажуть, що цей запобіжний захід тривав протягом усього судового та апеляційного розгляду – впродовж 1,5 року. Речниця зауважила, що "підстав, передбачених КПК України для зміни на суворіший запобіжний захід не було, оскільки обвинувачений виконував процесуальні обов'язки, покладені на нього судом".

Вона також додала, що "судове рішення апеляції звертається до Нацполіції не пізніше як через 3 дні з моменту оголошення рішення". А без рішення суду правоохоронці не могли затримати засудженого.

Таким чином, на той час не можна було застосувати інший запобіжний захід, тобто взяти під варту особу, оскільки остання вже перебувала під запобіжним заходом у виді застави,

– повідомила Леся Гурецька.

Мама жінки зазначила, що виходить, що "тепер будь-хто, хто вбив людину, може просто виїхати за кордон і жити там, ніби нічого і не сталось. Це ненормально. Єдине, чого я хочу, щоб винуватець був покараним, а рішення суду виконувалось".