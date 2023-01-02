Потужна зброя для України: партнери розгортають масове виробництво
Країни-партнери України по формату "Рамштайн" масово розгортають свої військово-промислові комплекси. Значна частина виготовленого озброєння іде на потреби України в захисті своїх кордонів.
Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Така ситуація простежується в дуже багатьох країнах, які допомагають Україні.
Також цікаво Росіяни від цього по великому ходять у відро, – волонтер про проєкт "Чорний ящик"
На заводи повертають ветеранів
Зокрема на осінь 2022 року Сполучені Штати Америки максимально розгорнули свій ВПК. Виробляють буквально все – починаючи з "джавелінів" і закінчуючи танками.
Пентагон формує нове оборонне замовлення, і заводи починають працювати. Щоб швидко розгорнути виробництво, власники заводів запросили на роботу ветеранів цих підприємств,
– розповідає Олег Жданов.
Ці люди мають величезний досвід, знають технологію виробництва. Тож можуть швидко організувати його старт і підготовку молодих кадрів.
Олег Жданов про масове виробництво зброї – дивіться відео
Європа не відстає
У Німеччині тим часом швидко розгорнули виробництво боєприпасів для різного типу озброєння. Зараз вона розпочала виробництво САУ RCH 155 для України.
Це самохідна артилерійська установка з дистанційним керуванням, розроблена у 2014 році. Виробник узяв усе найкраще з Panzerhaubitze-2000, яка в нас вже є,
– підкреслив військовий експерт.
RCH 155 побудована на базі колісного німецько-нідерландського бронетранспортера Boxer. І на нього фактично поставили башню з PzH-2000.
"Тобто якщо раніше база була гусеничною, то тепер стала колісною. Весь екіпаж перебуває в броні, а башня працює в автоматичному режимі", – розповів Олег Жданов.
Що відомо про постачання RCH 155 Україні
- Вперше Україна попросила Німеччину про постачання САУ RCH 155 ще в липні 2022 року. Відповідний запит своїй німецькій колезі надіслав міністр оборони України Олексій Резніков.
- Вже 17 вересня німецькі ЗМІ повідомляли, що Бундескабінет погодив постачання цих САУ Україні. Мовилося одразу про 18 установок.
- Втім, очікувана тривалість проєкту становила 30 місяців з моменту початку виробництва. Та вже в грудні Німеччина оголосила, що надасть Україні цю техніку в межах свого пакету допомоги.