Потужна зброя для України: партнери розгортають масове виробництво

Країни-партнери України по формату "Рамштайн" масово розгортають свої військово-промислові комплекси. Значна частина виготовленого озброєння іде на потреби України в захисті своїх кордонів.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Така ситуація простежується в дуже багатьох країнах, які допомагають Україні.

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На заводи повертають ветеранів

Зокрема на осінь 2022 року Сполучені Штати Америки максимально розгорнули свій ВПК. Виробляють буквально все – починаючи з "джавелінів" і закінчуючи танками.

Пентагон формує нове оборонне замовлення, і заводи починають працювати. Щоб швидко розгорнути виробництво, власники заводів запросили на роботу ветеранів цих підприємств,

– розповідає Олег Жданов.

Ці люди мають величезний досвід, знають технологію виробництва. Тож можуть швидко організувати його старт і підготовку молодих кадрів.

Олег Жданов про масове виробництво зброї – дивіться відео

Європа не відстає

У Німеччині тим часом швидко розгорнули виробництво боєприпасів для різного типу озброєння. Зараз вона розпочала виробництво САУ RCH 155 для України.

Це самохідна артилерійська установка з дистанційним керуванням, розроблена у 2014 році. Виробник узяв усе найкраще з Panzerhaubitze-2000, яка в нас вже є,

– підкреслив військовий експерт.

RCH 155 побудована на базі колісного німецько-нідерландського бронетранспортера Boxer. І на нього фактично поставили башню з PzH-2000.

"Тобто якщо раніше база була гусеничною, то тепер стала колісною. Весь екіпаж перебуває в броні, а башня працює в автоматичному режимі", – розповів Олег Жданов.

Що відомо про постачання RCH 155 Україні