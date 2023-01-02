Мощное оружие для Украины: партнеры разворачивают массовое производство

Страны-партнеры Украины по формату "Рамштайн" массово разворачивают свои военно-промышленные комплексы. Значительная часть произведенного вооружения идет на нужды Украины в защите своих границ.

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов. 24 канал. Такая ситуация наблюдается в очень многих странах, которые помогают Украине.

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На заводы возвращают ветеранов

В частности, на осень 2022 года Соединенные Штаты Америки максимально развернули свой ВПК. Производят буквально все – начиная с "джавелинов" и заканчивая танками.

Пентагон формирует новый оборонный заказ, и заводы приступают к работе. Чтобы быстро развернуть производство, владельцы заводов пригласили на работу ветеранов этих предприятий,

– рассказывает Олег Жданов.

Эти люди обладают огромным опытом, знают технологию производства. Так что могут быстро организовать его старт и подготовку молодых кадров.

Олег Жданов о массовом производстве оружия – смотрите видео

Европа не отстает

В Германии в это время быстро развернули производство боеприпасов для разного типа вооружения. Сейчас она приступила к производству САУ RCH 155 для Украины.

Это самоходная артиллерийская установка с дистанционным управлением, разработанная в 2014 году. Производитель взял все лучшее из Panzerhaubitze-2000, которая у нас уже есть,

– подчеркнул военный эксперт.

RCH 155 построена на базе колесного германо-нидерландского бронетранспортера Boxer. И на него фактически поставили башню из PzH-2000.

"То есть, если раньше база была гусеничной, то теперь стала колесной. Весь экипаж находится в броне, а башня работает в автоматическом режиме", – рассказал Олег Жданов.

Что известно о поставках RCH 155 в Украине.