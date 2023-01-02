Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов. 24 канал. Такая ситуация наблюдается в очень многих странах, которые помогают Украине.
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На заводы возвращают ветеранов
В частности, на осень 2022 года Соединенные Штаты Америки максимально развернули свой ВПК. Производят буквально все – начиная с "джавелинов" и заканчивая танками.
Пентагон формирует новый оборонный заказ, и заводы приступают к работе. Чтобы быстро развернуть производство, владельцы заводов пригласили на работу ветеранов этих предприятий,
– рассказывает Олег Жданов.
Эти люди обладают огромным опытом, знают технологию производства. Так что могут быстро организовать его старт и подготовку молодых кадров.
Олег Жданов о массовом производстве оружия – смотрите видео
Европа не отстает
В Германии в это время быстро развернули производство боеприпасов для разного типа вооружения. Сейчас она приступила к производству САУ RCH 155 для Украины.
Это самоходная артиллерийская установка с дистанционным управлением, разработанная в 2014 году. Производитель взял все лучшее из Panzerhaubitze-2000, которая у нас уже есть,
– подчеркнул военный эксперт.
RCH 155 построена на базе колесного германо-нидерландского бронетранспортера Boxer. И на него фактически поставили башню из PzH-2000.
"То есть, если раньше база была гусеничной, то теперь стала колесной. Весь экипаж находится в броне, а башня работает в автоматическом режиме", – рассказал Олег Жданов.
Что известно о поставках RCH 155 в Украине.
- Впервые Украина попросила Германию о поставках САУ RCH 155 в июле 2022 года. Соответствующий запрос своей немецкой коллеге направил министр обороны Украины Алексей Резников.
- Уже 17 сентября немецкие СМИ сообщали, что Бундескабинет согласовал поставки этих САУ в Украину. Речь шла сразу о 18 установках.
- Впрочем, ожидаемая продолжительность проекта составила 30 месяцев с момента начала производства. Но уже в декабре Германия объявила, что предоставит Украине эту технику в рамках своего пакета помощи.