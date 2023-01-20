Є 2 важливі моменти: чому стався "прорив" у передачі зброї Україні

Останні декілька днів інформаційний простір не вщухає від заяв країн-партнерів щодо рішень про передачу озброєння. Те, що такі рішення ухвалюються саме зараз пояснює впевненість в діях українських військових.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, українські військові настільки майстерно та ефективно використовують західну зброю, що у партнерів вже не виникає сумнівів щодо збільшення постачань.

Читайте також Ми отримаємо сучасні танки, це питання тижня, – Подоляк

Основні моменти щодо постачань

Борис Тизенгаузен переконаний, що рішення про передачу достатньої кількості озброєння Україні ґрунтуються на переліку від головнокомандувача Валерія Залужного та впевненості в професіоналізмі українських військових.

Я думаю тут 2 моменти: по-перше, одна справа задовольнити потреби або те, про що просив Залужний, а інша справа, мати тверде розуміння, шо ми з цією технікою вміємо та зможемо користуватись, а також будемо її ефективно застосовувати,

– зазначив політтехнолог.

Тизенгаузен сказав, що для американців та європейців важливим є те, що українці можуть використовувати їхню зброю максимально ефективно. Враховуючи складність керування танками Abrams, Leopard та Challenger їм було важливо розуміти, що українці впораються.

Українські військові довели свою майстерність ефективним використанням зброї з попередніх постачань, коли за допомогою двох десятків HIMARS змогли вибити росіян з Харківської та правобережної частини Херсонської областей.

Коли з'явився "прорив"

На думку політтехнолога, партнери України здійснили "прорив" у своїх рішеннях не під час візиту Володимира Зеленського до США або після нього, а протягом всієї кампанії України зі звільнення свої територій.

Політтіхнолог розповів, чим керуються партнери України у питаннях допомоги: дивіться відео

Аналізуючи дії української армії, вони зрозуміли, що військові добре використовують зброю, а отже зможуть це робити й надалі.

Я думаю, що сьогодні українська армія є однією з найпрофесійніших у світі. Тому я думаю, що в сукупності, усі ці моменти дозволяють тим, хто передає нам зброю звітувати перед своїми платниками податків про те, що ця зброя буде використана максимально ефективно,

– сказав Тизенгаузен.

Також політтехнолог задався питанням, хто кого буде навчати. Чи інструктори НАТО по своїх стандартах, чи українські військові, враховуючи свій неоцінений досвід.

Зворотна сторона медалі

Попри заяви про передачу Україні танків та інших бойових машин, Захід все ще блокує передачу далекобійний ракет ATACMS та авіацію.

Борис Тизенгаузен вважає, що західні країни в цьому питанні керуються трохи іншою логікою. Вони вважають, якщо зараз передати Україні далекобійні ракети та літаки, це змінить стратегію нового масштабного наступу російських військ, а тому така зброя може бути передана перед самим наступом, щоб це стало несподіванкою для росіян.

"Мені здається, що "до обіду буде ложка". Перед безпосереднім черговим повномасштабним наступом, який вони готують, в цьому вже ні в кого немає сумнівів, ми отримаємо те, що нам необхідно, й для Росії це повинно стати несподіванкою, великим "сюрпризом", особливо для Владіміра Путіна", – сказав політтехнолог.

Яку зброю передають Україні