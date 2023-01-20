Есть 2 важных момента: почему произошел "прорыв" в передаче оружия Украине

Последние несколько дней информационное пространство не утихает от заявлений стран-партнеров по поводу решений о передаче вооружения. То, что такие решения принимаются именно сейчас, объясняет уверенность в действиях украинских военных.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, украинские военные настолько искусно и эффективно используют западное оружие, что у партнеров уже нет сомнений в увеличении поставок.

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Основные моменты по поставкам

Борис Тизенгаузен убежден, что решения о передаче достаточного количества вооружения Украине основываются на перечне от главнокомандующего Валерия Залужного и уверенности в профессионализме украинских военных.

Я думаю здесь 2 момента: во-первых, одно дело удовлетворить потребности того, о чем просил Залужный, а другое дело иметь твердое понимание, что мы этой техникой умеем и сможем пользоваться, а также будем ее эффективно применять,

– отметил политтехнолог.

Тизенгаузен сказал, что для американцев и европейцев важно то, что украинцы могут использовать их оружие максимально эффективно. Учитывая сложность управления танками Abrams, Leopard и Challenger, им было важно понимать, что украинцы справятся.

Украинские военные доказали свое мастерство эффективным использованием оружия по предыдущим поставкам, когда с помощью двух десятков HIMARS смогли выбить россиян из Харьковской и правобережной части Херсонской областей.

Когда появился "прорыв"

По мнению политтехнолога, партнеры Украины совершили "прорыв" в своих решениях не во время визита Владимира Зеленского в США или после него, а в течение всей кампании Украины по освобождению своих территорий.

Политихнолог рассказал, чем руководствуются партнеры Украины по вопросам помощи: смотрите видео

Анализируя действия украинской армии, они поняли, что военные хорошо используют оружие, а значит, смогут это делать и дальше.

Я думаю, что сегодня украинская армия одна из самых профессиональных в мире. Поэтому я думаю, что в совокупности все эти моменты позволяют тем, кто передает нам оружие, отчитываться перед своими налогоплательщиками о том, что это оружие будет использовано максимально эффективно,

– сказал Тизенгаузен.

Также политтехнолог задался вопросом, кто кого будет обучать. Инструкторы НАТО по своим стандартам или украинские военные, учитывая свой неоцененный опыт.

Обратная сторона медали

Несмотря на заявления о передаче Украине танков и других боевых машин, Запад все еще блокирует передачу дальнобойных ракет ATACMS и авиацию.

Борис Тизенгаузен считает, что западные страны в этом вопросе руководствуются несколько иной логикой. Они считают, если сейчас передать Украине дальнобойные ракеты и самолеты, это изменит стратегию нового масштабного наступления российских войск, поэтому такое оружие может быть передано перед самым наступлением, чтобы это стало неожиданностью для россиян.

"Мне кажется, что "к обеду будет ложка". Перед непосредственным очередным полномасштабным наступлением, которое они готовят, в этом уже ни у кого нет сомнений, мы получим то, что нам необходимо, и для России это должно стать неожиданностью, большим "сюрпризом", особенно для Владимира Путина", – сказал политтехнолог.

Какое оружие передают Украине