Они касаются объединения международных партнеров вокруг помощи Украине в противостоянии российской агрессии. Читайте дальше основное из вечернего обращения Владимира Зеленского.

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Провел заседание Ставки

По словам Зеленского, в этот раз к нему привлекли новых участников. Речь идет об исполняющем обязанности министра внутренних дел, руководителе Нацполиции Игоре Клименко.

Он контролирует все то, что зависит от системы МВД в вопросах нашей обороны и безопасности,

– отметил президент.

По его словам, к Ставке присоединились также главы разных ОВА. Речь идет о Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской. Как отметил Зеленский, "думаю, понятно почему именно такая география". Он добавил, что в Украине должен быть отлажен каждый элемент обороны. В частности, ТрО.

В ходе ставки с докладами выступили также Главнокомандующий Валерий Залужный. Кроме того, выступил командующий наиболее горячим оперативным направлением на поле боя – "Хортица".

Обращение Владимира Зеленского от 19 января: смотрите видео

Глава государства отметил, что предпринимают шаги, которые будут усиливать подразделения наших военных в битве за Донбасс. Он также похвалил успехи пограничников Луганского и Краматорского отрядов. Они вместе с другими бойцами Сил обороны защищают Бахмут.

Благодарю вас, ребята, за вашу стойкость и способность наносить врагу именно такие потери, которые постепенно лишают смысла атаки оккупантов!,

– добавил он.

Украине нужны танки

Зеленский отметил, что Украина и наши международные партнеры должны лишать Россию ощущения, что она чего-нибудь достигнет. И особенно важно в этом вопросе иметь достаточное количество танков. Речь идет о современных западных машинах. Об их поставках наше государство активно договаривается с партнерами.

И я благодарю всех, кто уже принял соответствующие решения. Я благодарю господина Президента Европейского совета Шарля Мишеля, который был сегодня в Киеве и очень четко призывает Европу принять решение о танках,

– подчеркнул он.

По словам главы государства, коалиция партнеров уже сформирована. Поэтому Украина ожидает решения Берлина. Когда его примут, активизируются "подготовленные цепочки сотрудничества по танкам". Он добавил, что верит в то, что сила германского лидерства останется без изменений.

Президент также процитировал отрывок выступления Шарля Мишеля: "Без независимой и в безопасности Украины не может быть независимой и в безопасности Европы. Без свободной Украины не может быть свободной Европы. У нас общее будущее".

Партнеры приняли мощные решения

"И есть сегодня сразу несколько мощных решений партнеров в усилении нашей обороны. Прежде всего в усилении нашей артиллерии", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил Эстонию за очередной и самый большой пакет помощи. В него входят гаубицы и боеприпасы. Швеция также направит нам NLAW, Archer, а также БМП. Дания приняла решение передать Cesar. Также зенитные пушки, амуницию и вертолеты мы получим от Литвы.

И готовимся к завтрашнему "Рамштайну" – ожидаем сильных решений. Ожидаем мощный пакет военной поддержки от Соединенных Штатов,

– добавил он.

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