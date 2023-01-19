В Европе формируется танковая коалиция – на разных уровнях обсуждают возможность передачи Украине ряда современных танков: Challenger, Leclerc и Leopard. Об этом 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Это на столе переговоров не только между Украиной и европейскими партнерами, а также – между самими европейскими партнерами. Это топовая тема. Когда тема является главной в обсуждении – решение будет принято", – утверждает Подоляк.

Все позиции изменены

Сегодня звучат четкие заявления, в частности от Олафа Шольца, о том, что Россия должна проиграть. А это возможно только в том случае, если Украина получит необходимую помощь.

Европа говорит, что должна предоставить все военные способности Украине, чтобы правильно финализовать войну. Мы говорим об этом с начала войны, но сегодня об этом говорят мировые лидеры – открыто и прямо. Они признают, что никакого другого варианта, кроме проигрыша России, быть не может,

– подчеркнул советник.

Кроме того, есть публичная позиция Владимира Зеленского: если мы хотим предотвратить более разрушительные действия России с точки зрения контрнаступления на определенных направлениях (Бахмут и Соледар) и дальнейшего уничтожения нашей территории, то нам нужны танки. Бронетехника – ключевой инструмент. Об этом говорит и министр обороны Алексей Резников, и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Так, констатирует Подоляк, мы официально говорим партнерам: "Все пакеты военной помощи – это круто. Но главный вопрос – это танки".

Конечно, мы получим танки. Я думаю, что это вопрос недели,

– считает советник ОП.

По мнению Подоляка, не менее важным вопросом являются дальнобойные ракеты – более 100 километров. Для России существенным элементом поражения будет потеря тылового логистического обеспечения. "Они несколько перенесли свои составы после того, как мы начали эффективно работать HIMARS. Это единственный количественный инструмент ведения войны со стороны России. Мы должны уничтожать эти составы, в частности – в Крыму", – отмечает Подоляк.

Это абсолютно понятная тактика, говорит он: с одной стороны бронетехника для ускорения контрнаступления, а с другой – уменьшение возможности России защищать свои позиции с помощью снарядов разного калибра.

Смотрите, как развивается процесс. Насколько Украина существенно повлияла на мировоззрение ряда ключевых стран. Все позиции изменены. Все понимают, что война не закончится посредине, какой-то новой линией разграничения. "Никаких минсков" больше не будет. Все понимают, что Россия не является договороспособной,

– уверяет Подоляк.

Россияне не осознают, что делают, акцентирует советник, они просто пришли убивать. Это понимают не только политические элиты, но и сообщества других стран.

"Украина должна получить все: снаряды определенного количества, ракеты определенной дальности, системы ПЗРК и бронетехнику. Это объективное развитие этой войны. Иначе конфликт не закончится, и об этом сегодня все публично говорят", – резюмировал Подоляк.

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