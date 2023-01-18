Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, нужно, чтобы Германия согласовала странам-операторам Leopard 2 возможность их передачи Украине, поскольку она, как производитель этих танков, обладает таким правом.

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Сколько танков нужно Украине

Алексей Гетьман рассказал, что если новый министр обороны Германии принял решение о передаче Украине Leopard 2, то 100 единиц – это количество, которого будет для нас вполне достаточно. Аналитик также рассказал об исключительных характеристиках этого танка.

Leopard 2 – это икона стиля, они очень мощные, у них очень хорошая пушка, она хорошо стабилизируется, они могут стрелять на ходу.

– отметил Гетман.

"Мощная гладкоствольная пушка 105 миллиметров, которая может стрелять противотанковыми снарядами. Это очень мощное оружие, там на 1 человека больше в экипаже (в отличие от Leopard 1 – 24 Канал), есть отдельный заряжающий, человек, отвечающий за выстрелы, там очень хорошо защищенный экипаж от детонации. Даже если сдетонирует боекомплект, там стоят определенные пластины и взрыв будет направлен в сторону экипажа", - сказал военный аналитик.

Алексей Гетьман уверен, что Украина сможет собрать 300 танков, о необходимости которых говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В этот список могут войти 100 танков Leopard, несколько британских Challenger 2, легкие французские танки и, возможно, американские Abrams.

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По мнению аналитика, возможно, на ближайшей встрече Рамштайна будет согласована логистика по поставкам танков Украине. В таком случае это существенно изменит ход войны, поскольку танки – наступательное оружие.

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"Это очень приятная новость, 100 Leopard – это капец русне", - сказал Гетьман.

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Военный аналитик отметил, что главное в этом вопросе – отсутствие ремонтных баз вблизи Украины. Именно поэтому сейчас внимание акцентируется на Leopard, потому что они есть в странах Европы в достаточном количестве, а ремонтные базы есть в соседних с Украиной странах.

Если такой танк, упаси Бог, будет испорчен во время боя, то его надо будет где-то ремонтировать, и это можно будет делать в Польше, Литве, в любой стране, которая расположена неподалеку от нас,

– сказал Гетман.

Насколько они уязвимы

Как отметил Алексей Гетьман, на танках Leopard 2 есть активная броня, которая помогает противостоять противотанковому оружию, в частности РПГ 7, или аналогичному. Также на технике установлена система лазерного наблюдения за противотанковыми снарядами, которые могут атаковать и они могут их перехватывать.

"Считать, что танка Leopard хватит на несколько минут боя… По большому счету есть такие выводы, но у россиян нет такого оружия, нет Javelin, которые могут уничтожать эти танки так, как мы уничтожаем российские", - подытожил военный аналитик.

Что известно о передаче Украины Leopard 2