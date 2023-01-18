Так, немецкая политика в отношении Украины претерпела серьезные изменения, но они все еще является недостаточными. Такое мнение 24 Каналу озвучил публицист и обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт.

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"Немцам нужно избавиться от комплекса"

Дело в том, что Германия должна избавиться от серьезного комплекса, который существовал у нее со времен завершения Второй мировой войны. А именно того, что "немцы являются нацией, которая не воюет". Более того, не только непосредственно сама, но и не способствует в этом вопросе другим.

Сейчас немцам придется от этого отказаться и это выпало на долю социал-демократа Олафа Шольца,

– сказал обозреватель Deutsche Welle.

По его мнению, Шольцу сложно с этим вопросом, поскольку за ним стоит традиция, пронизанная в Германии очень сильным невосприятием любой войны. Кроме того, большую роль здесь играют традиции восточной политики, которая проводилась в отношении СССР.

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Вопрос танков зависит от Шольца

Эггерт отметил, что назначение Бориса Писториуса новым министром обороны Германии еще не означает передачу нашему государству танков Leopard. Так, политика немцев в отношении Украины зависит непосредственно от канцлера Шольца.

Надо понимать, что вся украинская политика – это политика канцлера Шольца. Так сложилось, что он ее определяет,

– отметил обозреватель Deutsche Welle.

По его словам, давление на Германию касательно предоставления Украине танков Leopard нарастает. Кроме того, ужасная трагедия в Днепре 14 января "прибавила жару в дебатах в Германии". По мнению Эггерта, сейчас перед немцами предстают образы их городов, которые были также превращены в руины.



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