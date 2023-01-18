Так, німецька політика щодо України зазнала серйозних змін, але вони усе ще недостатні. Таку думку 24 Каналу озвучив публіцист та оглядач Deutsche Welle Костянтин Еггерт.

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"Німцям треба позбутися комплексу"

Річ у тім, що Німеччина має позбутися серйозного комплексу, який існував у неї з часів завершення Другої світової війни. А саме того, що "німці є нацією, яка не воює". Ба більше, не лише безпосередньо сама, а й не сприяє у цьому питанні іншим.

Зараз німцям доведеться від цього відмовитися і це випало на долю соціал-демократа Олафа Шольца,

– сказав оглядач Deutsche Welle.

На його думку, Шольцу складно з цим питанням, оскільки за ним стоїть традиція, яка в Німеччині пронизана дуже сильним несприйняттям будь-якої війни. Крім того, велику роль відіграють тут традиції східної політики, яка проводилася щодо СРСР.

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Питання танків залежить від Шольца

Еггерт зауважив, що призначення Бориса Пісторіуса новим міністром оборони Німеччини ще не означає передачу нашій державі танків Leopard. Так, політика німців щодо України залежить безпосередньо від канцлера Шольца.

Треба розуміти, що вся українська політика – це політика канцлера Шольца. Так склалося, що він її визначає,

– зазначив оглядач Deutsche Welle.

За його словами, тиск на Німеччину щодо надання Україні танків Leopard наростає. Крім того, жахлива трагедія у Дніпрі 14 січня "додала жару в дебати у Німеччині". На думку Еггерта, зараз перед німцями постають образи їхніх міст, які були так само перетворені на руїни.



На що здатні танки Leopard / Інфографіка 24 Каналу

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