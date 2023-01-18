Мировые медиа пишут о том, что всего в ближайшие несколько дней в США могут объявить о предоставлении вооружения нашему государству. Ссылаясь на американских чиновников, журналисты отмечают, что произойдет это в пятницу, 20 января.

Читайте также Война будет долгой, готовы ли к этому на Западе: что об Украине пишут иностранные СМИ

Что будет в пакете помощи

Известно, что в этом транше будет артиллерия, боеприпасы, броня и даже, вероятно, боевые бронированные машины Stryker. Хотя ожидается, что Вашингтон не примет решение об отправке в Украину американских танков M1 Abrams.

В настоящее время администрация Байдена не планирует присылать "Абрамс" – 60-тонный основной боевой танк армии,

– пишут Pоlitico, ссылаясь на собственные источники.

Эксперты объясняют это определенными логистическими проблемами и техническим обслуживанием танков. Мол, их тяжело вообще отправить в Украину и воины ВСУ не будут знать, как ремонтировать технику. В СМИ, цитируя чиновников, констатируют, что ни у кого уже нет страха относительно того, что предоставление танков можно привести к эскалации конфликта.

К сожалению, пока не доказывает говорить в цифрах, сколько именно оружия предоставят нам США, однако, очевидно, что в пакете будет несколько восьмиколесных бронированных боевых машин Strykers. Заметим, что они производятся в General Dynamics Land Systems.

Обратите внимание! Вашингтон планирует передать Украине ракеты GLSDB малого диаметра наземного запуска, имеющие радиус действия около 160 километров. В СМИ отмечают, что эти ракеты не могут достичь Москвы, как бы этого не хотела Украина.

Важно, что американские чиновники поддерживают предоставление Европой танков Украине. Собственно, в этом случае следует сказать, что недавно Великобритания пообещала нам отправить около десятка своих танков Challenger 2.

Мы считаем, что предоставление современных танков существенно поможет и улучшит способность украинцев воевать там, где они воюют сейчас, и воевать эффективнее в будущем.

– сказал спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Также к этой теме напомним, что президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что нашему государству нужно большее вооружение. Вероятно, Путин готовит повторное нападение.