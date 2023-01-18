Світові медіа пишуть про те, що всього упродовж найближчих декількох днів у США можуть оголосити про надання озброєння нашій державі. Посилаючись на американських чиновників, журналісти зазначають, що станеться це у пятницю, 20 січня.

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Що буде у пакеті допомоги

Відомо, що у цьому транші буде артилерія, боєприпаси, броня та навіть, ймовірно, бойові броньовані машини Stryker. Хоча, очікується, що Вашингтон не ухвалить рішення про відправку в Україну американських танків M1 Abrams.

Наразі адміністрація Байдена не планує надсилати "Абрамс" – 60-тонний основний бойовий танк армії,

– пишуть Pоlitico, посилаючись на власні джерела.

Експерти пояснюють це певними логістичними проблемами та технічним обслуговуванням танків. Мовляв, їх важко, взагалі, відправити в Україну та воїни ЗСУ не знатимуть, як ремонтувати техніку. У ЗМІ, цитуючи чиновників, констатують, що ні в кого уже не має страху стосовно того, що надання танків можна призвести до ескалації конфлікту.

На жаль, поки не доводить говорити у цифрах скільки саме зброї нададуть нам США, однак, очевидно, що у пакеті буде кілька восьмиколісних броньованих бойових машин Strykers. Зауважмо, що виготовляють їх у General Dynamics Land Systems.

Зверніть увагу! Вашингтон планує передати Україні ракети GLSDB малого діаметра наземного запуску, які мають радіус дії близько 160 кілометрів. У ЗМІ зазначають, що ці ракети не можуть досягти Москви, якби цього не хотіла Україна.

Важливо, що американські чиновники підтримують надання Європою танків Україні. Власне, тут слід сказати, що не так давно Велика Британія пообіцяла нам відправити близько десятка своїх танків Challenger 2.

Ми вважаємо, що надання сучасних танків суттєво допоможе та покращить здатність українців воювати там, де вони воюють зараз, і воювати ефективніше в майбутньому,

– сказав речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Також до цієї теми нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав, що нашій державі потрібно більше озброєння. Ймовірно, Путін готує повторний напад.