По словам советника по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, США сосредоточены на том, чтобы убедиться, что оказывают Украине нужную помощь. Об этом он сказал 17 января.

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Что известно о дополнительной помощи от США

Я предполагаю, что вы услышите, как Соединенные Штаты выделят дополнительную помощь в сфере безопасности, дополнительные вооружения и боевые возможности для Украины — возможно, уже в конце этой недели,

– заявил Джон Кирби.

По его словам, США будут продолжать модифицировать пакеты помощи Украине, чтобы они больше отвечали потребностям ВСУ. Более того, чиновник заверил, если США сами не могут обеспечить нужное оружие, то работают с партнерами, чтобы увидеть, смогут ли они.

Кроме того, Кирби спросили, войдут ли в новый пакет помощи танки для Украины. По словам чиновника:

он не хотел бы опережать вещи, о которых еще не объявили официально;

США сосредоточены на том, чтобы убедиться, что обеспечивают Украину тем, что ей нужно для борьбы, в которой она участвует.

В США хотят дать Украине оружие для успеха в бою против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Соединенные Штаты исполнены решимости дать Украине то, что ей нужно для успеха на поле боя. Ведь и помощь США развивалась вместе с тем, как менялась ситуация на войне.

Если вы посмотрите на траекторию от Stinger до Javelin и HIMARS, к боевым машинам Bradley и ракетным батареям Patriot, вы увидите, что мы постоянно поставляем то, что нужно Украине, и мы делаем это таким образом, чтобы убедиться, что это соответствует тому, что происходит на поле боя,

– заявил Блинкен.

Чиновник сказал, что будет "больше сообщений" после встречи группы "Рамштайн", которая пройдет 20 января 2023 года.

Блинкен отметил, что самый быстрый способ прекратить войну – дать Украине сильную помощь на поле боя, что, по его словам, США и делают.

Более того, госсекретарь поприветствовал решение Великобритании предоставить Украине танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы.

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