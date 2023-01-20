Изданию о результатах переговоров стало известно от официальных лиц США, знакомых с ситуацией. Информацию обнародовали 20 января – в день проведения восьмой встречи министров обороны стран-союзниц в формате "Рамштайн".
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Что известно о переговорах США и Германии
Было бы странно, если бы Германия передумала, несмотря на давление Ллойда Остина,
– заявил один из собеседников издания.
Именно поэтому к утру 20 января вопрос танков до сих пор остается не решенным.
Хотя журналисты сообщили, что высокопоставленный представитель обороны США заявлял до встречи, что Штаты очень оптимистично настроены относительно достижения прогресса в вопросе танков.
В чем состоит дискуссия между США и Германией
Германия неоднократно заявляла, что позволит отправлять на Украину танки немецкого производства Leopard только после того, как США согласятся передать Киеву свои собственные танки Abrams.
В ответ Соединенные Штаты объясняли, что поставлять Abrams не планируют потому, что их тяжело обслуживать. По данным Пентагона, танк требует особого топлива, а Leopard и Challenger имеют другой двигатель, им нужен дизель, поэтому их немного легче удерживать.
Последние новости о передаче танков
- 19 января издание Reuters написало, что США будут давить на нового министра обороны Германии, чтобы Берлин принял решение передать Украине танки Leopard
- Вечером этого же дня глава Минобороны Германии заявил, что поставки Abrams – не условие для передачи Украине Leopard. Борис Писториус пообещал, что ответ на танки предоставят в ближайшие несколько дней. Однако он не знает, какой она будет.
- По данным немецкого министра обороны, никто не исключает возможности поставки танков Leopard или того, что будет одобрено согласие на поставку других европейских партнеров.
- Следует вспомнить, что Польша пообещала предоставить Украине ориентировочно 14 танков Leopard. Для этого необходимо согласование Германии, ведь это танки ее производства.
- В то же время польский премьер Матеуш Моравецкий намекнул, что Польша может и не спрашивать разрешения Германии относительно передаче Leopard.