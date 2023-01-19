Немецкий канцлер Олаф Шольц продолжает придумывать "отмазки" по поводу того, почему Берлин не будет передавать Киеву "Леопарды". Однако все может изменить встреча главы Пентагона с новым министром обороны Германии. Хотя вопрос есть также к США, ведь, как известно, в Вашингтоне затягивают с передачей нашему государству танков М1 Abrams.
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Так кто же первый: США или ФРГ
Начать анализ следует с того, что советник минобороны США Колин Кал сказал, что вряд ли боевые танки Abrams будут в следующем пакете военной помощи. Об этом, кстати, также писали в издании Pоlitico.
Я не думаю, что они там будут. Танки "Абрамс" – это очень сложная и дорогостоящая техника. На ней тяжело тренироваться. В ней есть реактивный двигатель,
– констатировал чиновник.
В то же время это не мешает Пентагону, как отмечают эксперты, давить на Берлин по поводу принятия решения о предоставлении ВСУ боевых танков Leopard. Собственно, что те, что те танки крайне важны для нашего государства.
Украина, которая в основном полагалась на варианты танков Т-72 советской эпохи, говорит, что новые танки дадут ее войскам мобильную огневую мощь. Техника поможет вытеснить российские войска в решающих боях,
– пишут в Reuters.
Однако пока выходит так, что ни Германия, ни США не готовы передавать мощную военную технику нашему государству. Собственно, Шольц недавно констатировал, что ожидает первый шаг в этом вопросе от Белого дома. А вот в Белом доме сказали, что каждая страна должна самостоятельно определяться с решением, которое она примет. В результате – Украина просто пока без танков.
Киев настаивает на создании танковой коалиции
- Очевидно, украинские власти не могли не заметить такую нерешительность партнеров в этом вопросе, потому и предложили создать так называемую "танковую коалицию". Соответствующую совместное заявление опубликовали: министр обороны Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- В документе говорится, что Россия может усилить наступательные действия, поэтому военным требуется больше техники, в том числе танков. Высокопоставленные должностные лица вспомнили, что Британия приняла решение о передаче эскадрильи танков Challenger 2, однако этого недостаточно.
- Очевидно, нашему государству, прежде всего, нужно больше танков Leopard 2, а они находятся на вооружении Греции, Дании, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции, Финляндии и Швеции.
Что нужно знать о танках Leopard 2 / Картинка 24 Канала