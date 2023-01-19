Во время брифинга момент передачи танков Украине прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что каждая страна должна самостоятельно определяться с решением, которое она примет.

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Германия сама должна принимать решение

Представительница Белого дома озвучила позицию Джо Байдена. Его мнение простое: каждое государство и партнер должно самостоятельно принимать решение о передаче Украине оружия.

Президент Джо Байден считает, что каждая страна должна одобрять свои собственные суверенные решения о том, какие шаги в помощи в сфере безопасности они могут делать и какую технику они могут предоставлять Украине,

– подчеркнула она.

Что заявил Шольц

Накануне стало известно об очередном условии, выдвинутом Олафом Шольцом. По его словам, после ее соблюдения Германия передаст Украине танки Leopard 2. Речь идет о том, что сначала США должны предоставить нашему государству танки Abrams.

Мол, как только Украина получит американские танки, то в ФРГ дадут "зеленый свет" на передачу своих. Заметим, что уже пять стран готовы предоставить нам Leopard 2, но не могут этого сделать. А все потому, что немецкое оружие без согласования федерального правительства никто просто так отдать не имеет права.



Что нужно знать о танках Leopard 2 / Инфографика 24 Канала

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