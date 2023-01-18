Депутаты Европарламента 18 декабря утвердили ежегодный отчет за 2022 год о реализации Общей политики безопасности и обороны. Они призвали к "немедленному развертыванию в Украине современного вооружения и системам противовоздушной обороны".

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Европарламент отмечает, что Украина нуждается в военной помощи срочно

В Европарламенте отметили, что Украина защищает свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и срочно нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне.

ЕС и его государства-члены должны увеличить военную, политическую и гуманитарную помощь Украине и усилить свою оборону в противодействии российским угрозам европейской безопасности. Реакция ЕС на российскую агрессивную войну против Украины является предметом пристального наблюдения со стороны автократий по всему миру и будет оказывать значительное влияние на их поведение на международной арене,

– подчеркнули депутаты Европарламента.

Шольц воздержался от ответа на поставку танков

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что он и партнеры решили изменить стратегию и поддерживать Украину не только финансово, гуманитарно, но и множеством вооружений. Между тем он не сказал, что передаст ли Германия нам танки Leopard, уклонившись от ответа.

США здесь, конечно, №1, но за ними следуют Великобритания и Германия. И мы будем продолжать большую поддержку. Мы поставляем эффективную артиллерию, в частности гаубицы PzH 2000, ракетные системы MLRS, которые очень эффективны в этой войне и помогают Украине защитить территориальную целостность и суверенитет. И мы будем продолжать делать это,

– сказал Шольц.

Он заявил, что Германия уже поставила в Украину много вооружений для противовоздушной защиты, в том числе Gepard и IRIS-T. Также вместе с партнерами Берлин помог ВСУ боевыми машинами Bradley и Marder.

При этом канцлер еще раз добавил, что Германия не намерена действовать самостоятельно, только в координации с союзниками.

Это наша стратегия. Мы работаем вместе с друзьями и партнерами и не намерены делать что-либо самостоятельно. Как я говорил, мы будем делать это столько, сколько понадобится. Но при этом мы не должны допустить, чтобы это превратилось в войну России против НАТО.

– сказал Шольц.

Напомним, что недавно Канада и Латвия объявили о новых пакетах военной помощи Украине. В частности, Канада передаст нам еще 200 бронеавтомобилей, а Литва – зенитно-ракетные комплексы Stinger.