Депутати Європарламенту 18 грудня затвердили щорічний звіт за 2022 рік про реалізацію Спільної політики безпеки та оборони. Вони закликали до "негайного розгортання в Україні сучасного озброєння і систем протиповітряної оборони".

До теми Смертельний звір: все, що відомо про танки Leopard і чому саме вони потрібні Україні

Європарламент наголошує, що Україна потребує військової допомогти терміново

У Європарламенті наголосили, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні.

ЄС та його держави-члени повинні збільшити військову, політичну та гуманітарну допомогу Україні та посилити свою оборону у протидії російським загрозам європейській безпеці. Реакція ЄС на російську агресивну війну проти України є предметом пильного спостереження з боку автократій по всьому світу і матиме значний вплив на їхню поведінку на міжнародній арені,

– наголосили депутати Європарламенту.

Шольц утримався від відповіді щодо постачання танків

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що він та партнери вирішили змінити стратегію й підтримувати Україною не лише фінансово, гуманітарно, але й безліччю озброєння. Тим часом він не сказав, що чи передасть Німеччина нам танки Leopard, ухилившись від відповіді.

США тут, звісно, №1, але за ними йдуть Велика Британія та Німеччина. І ми будемо продовжувати велику підтримку. Ми постачаємо ефективну артилерію, зокрема гаубиці PzH 2000, ракетні системи MLRS, які є дуже ефективними в цій війні і допомагають Україні захистити територіальну цілісність і суверенітет. І ми будемо продовжувати робити це,

– сказав Шольц.

Він заявив, що Німеччина вже поставила до України багато озброєнь для протиповітряного захисту, зокрема Gepard й IRIS-T. Також разом з партнерами Берлін допоміг ЗСУ бойовими машинами Bradley і Marder.

При цьому канцлер вкотре додав, що Німеччина не має наміру діяти самостійно, лише в координації з союзниками.

Це наша стратегія. Ми працюємо разом із друзями й партнерами і не маємо наміру робити що-небудь самостійно. Як я вже говорив, ми будемо робити це стільки, скільки знадобиться. Але при цьому ми не повинні допустити, щоб це перетворилося на війну Росії проти НАТО,

– сказав Шольц.

Нагадаємо, що нещодавно Канада та Латвія оголосили про нові пакети військової допомоги Україні. Зокрема Канада передасть нам ще 200 бронеавтомобілів, а Литва – зенітно-ракетні комплекси Stinger.