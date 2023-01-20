Виданню про результати перемовин стало відомо від офіційних осіб США, знайомих з ситуацією. Інформацію оприлюднили 20 січня – у день проведення восьмої зустрічі міністрів оборони країн-союзниць у форматі "Рамштайн".

Важливо Кремль скаженіє через військову допомогу Заходу: в ISW розкрили цікаві деталі

Що відомо про перемовини США та Німеччини

Було б дивно, якби Німеччина передумала, попри тиск Ллойда Остіна,

– заявив один зі співрозмовників видання.

Саме тому станом на ранок 20 січня питання танків досі залишається не вирішеним.

Хоча журналісти повідомили, що високопоставлений представник оборони США заявляв до зустрічі, що Штати дуже оптимістично налаштовані щодо того, що досягнуть прогресу в питанні танків.

У чому полягає дискусія між США та Німеччиною

Німеччина неодноразово заявляла, що дозволить відправляти в Україну танки німецького виробництва Leopard тільки після того, як США погодяться передати Києву свої власні танки Abrams.

У відповідь Сполучені Штати пояснювали, що постачати Abrams не планують тому, що їх важко обслуговувати. За даними Пентагону, танк вимагає особливого палива, натомість Leopard і Challenger мають інший двигун, їм потрібний дизель, тому їх трохи легше утримувати.

Останні новини про передачу танків