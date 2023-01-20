В ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объяснила позицию ведомства. По ее словам, Украине пока не планируют передавать танки Abrams. И на это есть веская причина.

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Abrams Украина получит не скоро

По ее словам, американские танки Abrams Украина пока не получит. Причиной тому является сложность в обслуживании такого типа военных машин.

Abrams – это скорее проблема обслуживания. Я имею в виду, что это танк, который требует особого топлива, в то же время у Leopard и Challenger другой двигатель, им нужен дизель, их немного легче обслуживать,

– отметила она.

По ее словам, немецкие и британские танки имеют больше возможностей маневрировать на больших участках территории. Abrams на это понадобится чаще осуществлять дозаправку.

В то же время Сингх напомнила, что США передадут Украине БМП Bradley. Кроме того, добавила она, страна продолжает подталкивать международных партнеров, чтобы они тоже не тянули передачу оборудования и всего необходимого для защитников Украины.

Заметим, что в Пентагоне вынуждены снова комментировать передачу Abrams через нежелание Германии передать Украине Leopard. В ФРГ продолжают настаивать на том, что готовы это сделать, когда наше государство получит танки от США.

Все ждут, когда Шольц определится