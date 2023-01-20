В ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объяснила позицию ведомства. По ее словам, Украине пока не планируют передавать танки Abrams. И на это есть веская причина.
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Abrams Украина получит не скоро
По ее словам, американские танки Abrams Украина пока не получит. Причиной тому является сложность в обслуживании такого типа военных машин.
Abrams – это скорее проблема обслуживания. Я имею в виду, что это танк, который требует особого топлива, в то же время у Leopard и Challenger другой двигатель, им нужен дизель, их немного легче обслуживать,
– отметила она.
По ее словам, немецкие и британские танки имеют больше возможностей маневрировать на больших участках территории. Abrams на это понадобится чаще осуществлять дозаправку.
В то же время Сингх напомнила, что США передадут Украине БМП Bradley. Кроме того, добавила она, страна продолжает подталкивать международных партнеров, чтобы они тоже не тянули передачу оборудования и всего необходимого для защитников Украины.
Заметим, что в Пентагоне вынуждены снова комментировать передачу Abrams через нежелание Германии передать Украине Leopard. В ФРГ продолжают настаивать на том, что готовы это сделать, когда наше государство получит танки от США.
Все ждут, когда Шольц определится
- Так, накануне канцлер Германии заметил, что якобы готов наконец-то предоставить Украине Leopard. Но он назвал единственное условие. Мол, это станет возможно лишь при условии, что боевые танки ВСУ получат сначала от Соединенных Штатов. Это он подчеркнул во время телефонного разговора с Байденом.
- Реакция США не заставила себя ждать. Представитель Белого дома озвучила позицию президента Джо Байдена. Он убежден, что каждое государство или партнер самостоятельно должно принимать соответствующее решение. Этими словами он намекнул на то, что Германии не стоит ожидать того, что скажут в Вашингтоне.
- Напомним, что Бундестаг провалил голосование о предоставлении Украине боевых танков Leopard.