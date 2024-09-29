Яку кількість танків, бронемашин, артилерії та літаків має Іран, – Defense Express

Іран залишається одним з найпотужніших гравців на військовій арені на Близькому Сході. Водночас країна робить ставку не на важке озброєння, а використання проксі-угрупувань і удари дронами-камікадзе.

Журналісти Defense Express підрахували, яка кількість техніки та озброєння наявні у розпорядженні Ірану. Це важливо для того, щоб зрозуміти, який військовий вплив має ця країна не лише на Близький Схід, але і на війну в Україні.

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Скільки танків і бронетехніки має Іран

Згідно з даними The Military Balance 2023, Іран має на озброєнні приблизно 1 500 танків, у тому числі 480 одиниць T-72S, які були зібрані на місцевих оборонних підприємствах. Інвентар також включає 540 танків моделей Т-54/55, китайські Type 59 і Safir-74, які є іранською модернізацією Т-54.

Крім того, в арсеналі є 150 танків M60A1 американського виробництва. Подальша розбивка показує, що танковий парк Ірану включає 75 одиниць Т-62, 100 британських Chieftains і 168 танків M47/48.

Іранські збройні сили також володіють приблизно 80 британськими легкими танками Scorpion. Крім того, на озброєнні є близько 200 бойових машин піхоти БМП-1 і 400 БМП-2, а також 300 бронетранспортерів БТР-50/60.

В Ірану, на додачу, є 200 автомобілів М113, і орієнтовно 140 автомобілів Boragh, які були переобладнані з шасі БМП-1.

Що в іранців з артилерією і ракетним озброєнням

Журналісти також наголосили, що Іран може похвалитися приблизно 7 000 артилерійськими системами, демонструючи свій військовий потенціал. Серед них майже 300 класифікують як самохідні гармати. Зокрема, понад 60 з них – це моделі 2С1 "Гвоздика", а також її вітчизняний варіант Raad-1. Інвентар також містить понад 150 самохідних артилерійських систем M109 і її місцевий аналог Raad-2.

Крім того, Іран має 30 північнокорейських самохідних артилерійських систем калібру 170 мм M-1978 "Коксан", 22 самохідні артилерійські системи калібру 175 мм M107 і 30 артилерійських систем калібру 203 мм M110, виготовлених у США.

В іранців на озброєнні також перебуває понад 2 000 одиниць буксированої артилерії. Сюди входять 540 гаубиць Д-30 і 100 одиниць Type 54, які є китайськими копіями М-30. За даними журналістів, на озброєнні в Ірану є майже 1 000 130-міліметрових гармат М-46, а також 30 152-міліметрових артилерійських систем Д-20.

Крім того, є понад 200 155-міліметрових артилерійських систем, в тому числі 120 одиниць GHN-45, 70 гаубиць M114 і 15 систем WAC-21 китайського виробництва. Загальна кількість також включає 150 одиниць 105-міліметрових гаубиць.

З реактивними системами залпового вогню в Ірану ситуація ще цікавіша. Так, із майже 1 500 одиниць левову частку в 1 300 одиниць складають буксировані 107-міліметрові установки типів Type 63 китайського виробництва та їх локальна копія HASEB Fadjr 1. Також налічується 100 БМ-21 "Град". Мінометів – 3 тисячі одиниць різних типів та калібрів.

Також стверджується, що збройні сили Ірану начебто можуть мати у своєму розпорядженні певну кількість китайських крилатих протикорабельних ракет YJ-18, неназвану кількість ракетних комплексів Shahin-1/Shahin-2 (дальність стрільби – 13 та 20 кілометрів відповідно), комплексів Nazeat (з дальністю стрільби до 100 кілометрів), та комплексів Oghab (з дальністю стрільби до 45 кілометрів).

Яка кількість військової авіації в Ірану

Журналісти Defense Express також писали, що авіапарк Ірану спирається на вкрай застарілі та не у повному льотному стані машини американського виробництва, які були у строю ще до революції 1979 року, китайські копії МіГ-21, а також перегнані у 1991 році іракські винищувачі.

"На папері" ситуація з військовими літаками в Ірану виглядає таким чином:

F-5 – понад 75 одиниць;

F-4 Phantom – до 68 одиниць;

F-14 – до 43 одиниць;

F-7M (китайська копія МіГ-21) – 24 одиниці;

МіГ-29 (перегнані іракськими пілотами) – 35 одиниць;

Mirage F-1 (перегнані іракськими пілотами) – до 10 одиниць;

Су-22 (перегнані іракськими пілотами) – близько 10 одиниць;

Су-24 (перегнані іракськими пілотами) – 29 одиниць;

Су-25 (перегнані іракськими пілотами) – 10 одиниць;

Щодо вертолітного парку, то всі іранські ударні гелікоптери представлені лише залишками AH-1J Cobra (до 50 одиниць) та невизначеною кількістю одномісних легких HESA Shahed 285, що створені на базі Bell 206.

Також іранці отримав від Росії багатоцільові винищувачі Су-35, ударні вертольоти Мі-28 та навчально-тренувальними літаками Як-130. Також не виключено, що Іран може отримати від країни-агресорки всі засоби для ремонту та модернізації МіГ-29, Су-24 та Су-25, які перебувають у нього у складі повітряних сил.