Какое количество танков, бронемашин, артиллерии и самолетов имеет Иран, – Defense Express

Иран остается одним из самых мощных игроков на военной арене на Ближнем Востоке. При этом страна делает ставку не на тяжелое вооружение, а использование прокси-группировок и удары дронами-камикадзе.

Журналисты Defense Express подсчитали, какое количество техники и вооружения имеются в распоряжении Ирана. Это важно для того, чтобы понять, какое военное влияние имеет эта страна не только на Ближний Восток, но и на войну в Украине.

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Сколько танков и бронетехники имеет Иран

Согласно данным The Military Balance 2023, Иран имеет на вооружении примерно 1 500 танков, в том числе 480 единиц T-72S, которые были собраны на местных оборонных предприятиях. Инвентарь также включает 540 танков моделей Т-54/55, китайские Type 59 и Safir-74, которые являются иранской модернизацией Т-54.

Кроме того, в арсенале есть 150 танков M60A1 американского производства. Дальнейшая разбивка показывает, что танковый парк Ирана включает 75 единиц Т-62, 100 британских Chieftains и 168 танков M47/48.

Иранские вооруженные силы также владеют примерно 80 британскими легкими танками Scorpion. Кроме того, на вооружении есть около 200 боевых машин пехоты БМП-1 и 400 БМП-2, а также 300 бронетранспортеров БТР-50/60.

У Ирана, в дополнение, есть 200 автомобилей М113, и ориентировочно 140 автомобилей Boragh, которые были переоборудованы из шасси БМП-1.

Что у иранцев с артиллерией и ракетным вооружением

Журналисты также отметили, что Иран может похвастаться примерно 7 000 артиллерийскими системами, демонстрируя свой военный потенциал. Среди них почти 300 классифицируют как самоходные пушки. В частности, более 60 из них – это модели 2С1 "Гвоздика", а также ее отечественный вариант Raad-1. Инвентарь также содержит более 150 самоходных артиллерийских систем M109 и ее местный аналог Raad-2.

Кроме того, Иран имеет 30 северокорейских самоходных артиллерийских систем калибра 170 миллиметров M-1978 "Коксан", 22 самоходные артиллерийские системы калибра 175 миллиметров M107 и 30 артиллерийских систем калибра 203 миллиметров M110, изготовленных в США.

У иранцев на вооружении также находится более 2 000 единиц буксируемой артиллерии. Сюда входят 540 гаубиц Д-30 и 100 единиц Type 54, которые являются китайскими копиями М-30. По данным журналистов, на вооружении у Ирана есть почти 1 000 130-миллиметровых пушек М-46, а также 30 152-миллиметровых артиллерийских систем Д-20.

Кроме того, имеется более 200 155-миллиметровых артиллерийских систем, в том числе 120 единиц GHN-45, 70 гаубиц M114 и 15 систем WAC-21 китайского производства. Общее количество также включает 150 единиц 105-миллиметровых гаубиц.

С реактивными системами залпового огня у Ирана ситуация еще интереснее. Так, из почти 1 500 единиц львиную долю в 1 300 единиц составляют буксируемые 107-миллиметровые установки типов Type 63 китайского производства и их локальная копия HASEB Fadjr 1. Также насчитывается 100 БМ-21 "Град". Минометов – 3 тысячи единиц различных типов и калибров.

Также утверждается, что вооруженные силы Ирана якобы могут иметь в своем распоряжении определенное количество китайских крылатых противокорабельных ракет YJ-18, неназванное количество ракетных комплексов Shahin-1/Shahin-2 (дальность стрельбы – 13 и 20 километров соответственно), комплексов Nazeat (с дальностью стрельбы до 100 километров), и комплексов Oghab (с дальностью стрельбы до 45 километров).

Какое количество военной авиации у Ирана

Журналисты Defense Express также писали, что авиапарк Ирана опирается на крайне устаревшие и не в полном летном состоянии машины американского производства, которые были в строю еще до революции 1979 года, китайские копии МиГ-21, а также перегнанные в 1991 году иракские истребители.

"На бумаге" ситуация с военными самолетами в Иране выглядит следующим образом:

F-5 – более 75 единиц;

F-4 Phantom – до 68 единиц;

F-14 – до 43 единиц;

F-7M (китайская копия МиГ-21) – 24 единицы;

МиГ-29 (перегнанные иракскими пилотами) – 35 единиц;

Mirage F-1 (перегнанные иракскими пилотами) – до 10 единиц;

Су-22 (перегнаны иракскими пилотами) – около 10 единиц;

Су-24 (перегнаны иракскими пилотами) – 29 единиц;

Су-25 (перегнаны иракскими пилотами) – 10 единиц;

Что касается вертолетного парка, то все иранские ударные вертолеты представлены лишь остатками AH-1J Cobra (до 50 единиц) и неопределенным количеством одноместных легких HESA Shahed 285, созданных на базе Bell 206.

Также иранцы получили от России многоцелевые истребители Су-35, ударные вертолеты Ми-28 и учебно-тренировочные самолеты Як-130. Также не исключено, что Иран может получить от страны-агрессора все средства для ремонта и модернизации МиГ-29, Су-24 и Су-25, которые находятся у него в составе воздушных сил.