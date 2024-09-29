Журналісти Defense Express підрахували, яка кількість техніки та озброєння наявні у розпорядженні Ірану. Це важливо для того, щоб зрозуміти, який військовий вплив має ця країна не лише на Близький Схід, але і на війну в Україні.

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Згідно з даними The Military Balance 2023, Іран має на озброєнні приблизно 1 500 танків, у тому числі 480 одиниць T-72S, які були зібрані на місцевих оборонних підприємствах. Інвентар також включає 540 танків моделей Т-54/55, китайські Type 59 і Safir-74, які є іранською модернізацією Т-54.

Крім того, в арсеналі є 150 танків M60A1 американського виробництва. Подальша розбивка показує, що танковий парк Ірану включає 75 одиниць Т-62, 100 британських Chieftains і 168 танків M47/48.

Іранські збройні сили також володіють приблизно 80 британськими легкими танками Scorpion. Крім того, на озброєнні є близько 200 бойових машин піхоти БМП-1 і 400 БМП-2, а також 300 бронетранспортерів БТР-50/60.

В Ірану, на додачу, є 200 автомобілів М113, і орієнтовно 140 автомобілів Boragh, які були переобладнані з шасі БМП-1.

Журналісти також наголосили, що Іран може похвалитися приблизно 7 000 артилерійськими системами, демонструючи свій військовий потенціал. Серед них майже 300 класифікують як самохідні гармати. Зокрема, понад 60 з них – це моделі 2С1 "Гвоздика", а також її вітчизняний варіант Raad-1. Інвентар також містить понад 150 самохідних артилерійських систем M109 і її місцевий аналог Raad-2.

Крім того, Іран має 30 північнокорейських самохідних артилерійських систем калібру 170 мм M-1978 "Коксан", 22 самохідні артилерійські системи калібру 175 мм M107 і 30 артилерійських систем калібру 203 мм M110, виготовлених у США.

В іранців на озброєнні також перебуває понад 2 000 одиниць буксированої артилерії. Сюди входять 540 гаубиць Д-30 і 100 одиниць Type 54, які є китайськими копіями М-30. За даними журналістів, на озброєнні в Ірану є майже 1 000 130-міліметрових гармат М-46, а також 30 152-міліметрових артилерійських систем Д-20.

Крім того, є понад 200 155-міліметрових артилерійських систем, в тому числі 120 одиниць GHN-45, 70 гаубиць M114 і 15 систем WAC-21 китайського виробництва. Загальна кількість також включає 150 одиниць 105-міліметрових гаубиць.

З реактивними системами залпового вогню в Ірану ситуація ще цікавіша. Так, із майже 1 500 одиниць левову частку в 1 300 одиниць складають буксировані 107-міліметрові установки типів Type 63 китайського виробництва та їх локальна копія HASEB Fadjr 1. Також налічується 100 БМ-21 "Град". Мінометів – 3 тисячі одиниць різних типів та калібрів.

Також стверджується, що збройні сили Ірану начебто можуть мати у своєму розпорядженні певну кількість китайських крилатих протикорабельних ракет YJ-18, неназвану кількість ракетних комплексів Shahin-1/Shahin-2 (дальність стрільби – 13 та 20 кілометрів відповідно), комплексів Nazeat (з дальністю стрільби до 100 кілометрів), та комплексів Oghab (з дальністю стрільби до 45 кілометрів).

Журналісти Defense Express також писали, що авіапарк Ірану спирається на вкрай застарілі та не у повному льотному стані машини американського виробництва, які були у строю ще до революції 1979 року, китайські копії МіГ-21, а також перегнані у 1991 році іракські винищувачі.

"На папері" ситуація з військовими літаками в Ірану виглядає таким чином:

  • F-5 – понад 75 одиниць;
  • F-4 Phantom – до 68 одиниць;
  • F-14 – до 43 одиниць;
  • F-7M (китайська копія МіГ-21) – 24 одиниці;
  • МіГ-29 (перегнані іракськими пілотами) – 35 одиниць;
  • Mirage F-1 (перегнані іракськими пілотами) – до 10 одиниць;
  • Су-22 (перегнані іракськими пілотами) – близько 10 одиниць;
  • Су-24 (перегнані іракськими пілотами) – 29 одиниць;
  • Су-25 (перегнані іракськими пілотами) – 10 одиниць;

Щодо вертолітного парку, то всі іранські ударні гелікоптери представлені лише залишками AH-1J Cobra (до 50 одиниць) та невизначеною кількістю одномісних легких HESA Shahed 285, що створені на базі Bell 206.

Також іранці отримав від Росії багатоцільові винищувачі Су-35, ударні вертольоти Мі-28 та навчально-тренувальними літаками Як-130. Також не виключено, що Іран може отримати від країни-агресорки всі засоби для ремонту та модернізації МіГ-29, Су-24 та Су-25, які перебувають у нього у складі повітряних сил.