Зброя від Німеччини: що найбільше вплинуло на Шольца та Штейнмаєра

Вище політичне керівництво Німеччини довгий час відмовлялось сприймати реалії війни Росії проти України і надавати військову допомогу. В останні місяці риторика Німеччини змінилась на користь України і навіть почалось постачання важкого озброєння для відбиття російських атак.

Про це під час свого стріму на ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов – повідомляє 24 канал. За його словами, дві ключові фігури німецького керівництва – президент Франк-Вальтер Штейнмаєр та канцлер Олаф Шольц змінили свою думку про Росію, Україну та війну внаслідок їхніх візитів до України.

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На власні очі

Військовий експерт припустив, що рішення Німеччини допомагати Україні зброєю, країна ухвалила через особисті позиції німецьких політиків, які після того, як побачили наслідки війни на власні очі, змінили свою думку й пообіцяли допомагати України.

На думку Олега Жданова, президент Німеччини Франк-Вальтер Штейнмаєр змінив свою позицію фактично за один день, оскільки емоційно відреагував на побачені звірства росіян в Україні. Також Жданов відзначив, що в цьому рішенні більшу роль зіграла позиція канцлера, оскільки у президента Німеччини в основному представницькі функції.

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Водночас експерт вважає, що канцлер Німеччини Олаф Шольц потребував для трансформації своєї свідомості більше часу.

Він поступово, він більш довго сприймав це і переходив, але подивимось, як Німеччина зараз буде постачати 80 танків, які обіцяла,

– сказав Жданов.

Військовий експерт також нагадав, що Україна ще очікує від НІмечиини 3 комплекси ППО Iris-T.

"Я думаю, що візуалізація, того геноциду, який робить Російська Федерація, вплинула і на думку Штейнмаєра, і на думку Олафа Шольца", – підсумував Жданов.

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