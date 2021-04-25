Здоров'я суглобів: які продукти потрібно включити в раціон

Сьогодні хочу поговорити з вами про здоров'я суглобів. Рухливість кісток нашого організму забезпечується за допомогою безлічі суглобів. Уражатися захворюваннями можуть різні суглоби, як тазостегнові, так і суглоби хребта. Далі читайте російською.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Очень важно для здоровья суставов – предотвратить дегенеративные процессы, то есть профилактика – наше все!
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К любой проблеме нужно подходить комплексно, именно поэтому нужно:
- Поддерживать свой вес в норме. Каждый лишний килограмм — дополнительная нагрузка на суставы.
- Сбалансированное питание, чтобы восполнять нужное количество витаминов и минералов.
- Правильная осанка и позы при работе влияют на загруженность суставов.
- Здоровый сон способствует выработке организмом своего коллагена.
- Физическая активность для укрепления всех групп мышц.
- Правильная и комфортная обувь, чтобы не перенапрягать мышцы и перегружать суставы.
Яблоки полезны для здоровья суставов / Фото Pixabay
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Если говорить о полезных продуктах для здоровья суставов, обратите внимание на:
- Грецкий орех и миндаль – содержат антиоксиданты, являются источником витамина Е. Дают защиту внешним оболочкам клеток суставов при воспалении или травме.
- Красные яблоки – имеют в составе антиоксидант кварцетин, который помогает производить коллаген, а также улучшает подвижность и функцию суставов.
- Морковь и тыква – богаты витаминами А и В, каротином, которые помогают справиться с воспалениями в суставах. Считается, что эти овощи главные помощники в профилактике артрита.
- Черная фасоль – благодаря высокому содержанию марганца укрепляет структуру костей и суставов.
- Ананас – содержит фермент бромелайн, который облегчает воспалительные процессы при травмах, снимает отек мягких тканей, а также для ускоряет их восстановление после травм и других повреждений.