Зеленський, Дуда і Науседа зустрілися у Нью-Йорку: тема розмови – зерно

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з колегами – лідером Польщі Анджеєм Дудою та литовським президентом Гітанасом Науседою у Нью-Йорку. Лідери обговорили розбіжності у поглядах щодо імпорту зерна.

Зокрема Гітанас Науседа заявив, що розбіжності між двома країнами мають бути вирішені якнайшвидше. За його словами, роль Польщі в наданні підтримки Україні є винятковим, і необхідно знайти рішення, оскільки подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним.

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Заради спільної, найважливішої мети – захисту Європи від агресивної експансіоністської політики Росії – розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якнайшвидше,

– заявив Науседа.

Обговорили спрощення процедури перевезення зерна

Литовський лідер заявив, що в цьому випадку йдеться не про безпеку окремих країн, а всього регіону і навіть континенту.

"Як показує історія, тільки спільними зусиллями, підтримуючи і допомагаючи один одному, ми можемо протистояти небезпеці зовнішніх загроз. Натомість суспільні розбіжності, незалежно від причин, не тільки підривають єдність, а й допомагають пропаганді противника", – сказав глава Литви.

Зазначають, що у ході зустрічі лідери також обговорили полегшення процедур перевезення зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву, щоб таким чином знизити тиск.

Чому виник конфлікт між Україною та Польщею

Єврокомісія оголосила 15 вересня, що ЄС не продовжуватиме тимчасові обмеження щодо українського зерна. Після цього Польща, Угорщина та Словаччина заявили про рішення блокувати імпорт української агропродукції та припинили участь у Координаційній платформі, яка була створена під егідою Єврокомісії для розв'язання цього питання.

Конфлікт загострився після того, як Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу цих заборон.

Сьогодні стало відомо, що Польща та Україна домовилися про те, аби спільно працювати над вирішення ситуації щодо експорту українського зерна. Міністр аграрної політики України Микола Сольський провів відповідну розмову з Робертом Телусом.

. У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.