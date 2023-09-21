Зеленський, Дуда і Науседа зустрілися у Нью-Йорку: тема розмови – зерно
Джерело:LRT
Український президент Володимир Зеленський зустрівся з колегами – лідером Польщі Анджеєм Дудою та литовським президентом Гітанасом Науседою у Нью-Йорку. Лідери обговорили розбіжності у поглядах щодо імпорту зерна.
Зокрема Гітанас Науседа заявив, що розбіжності між двома країнами мають бути вирішені якнайшвидше. За його словами, роль Польщі в наданні підтримки Україні є винятковим, і необхідно знайти рішення, оскільки подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним.
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Заради спільної, найважливішої мети – захисту Європи від агресивної експансіоністської політики Росії – розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якнайшвидше,
– заявив Науседа.
Обговорили спрощення процедури перевезення зерна
Литовський лідер заявив, що в цьому випадку йдеться не про безпеку окремих країн, а всього регіону і навіть континенту.
"Як показує історія, тільки спільними зусиллями, підтримуючи і допомагаючи один одному, ми можемо протистояти небезпеці зовнішніх загроз. Натомість суспільні розбіжності, незалежно від причин, не тільки підривають єдність, а й допомагають пропаганді противника", – сказав глава Литви.
Зазначають, що у ході зустрічі лідери також обговорили полегшення процедур перевезення зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву, щоб таким чином знизити тиск.Довідка. У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.
Чому виник конфлікт між Україною та Польщею
- Єврокомісія оголосила 15 вересня, що ЄС не продовжуватиме тимчасові обмеження щодо українського зерна. Після цього Польща, Угорщина та Словаччина заявили про рішення блокувати імпорт української агропродукції та припинили участь у Координаційній платформі, яка була створена під егідою Єврокомісії для розв'язання цього питання.
- Конфлікт загострився після того, як Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу цих заборон.
- Сьогодні стало відомо, що Польща та Україна домовилися про те, аби спільно працювати над вирішення ситуації щодо експорту українського зерна. Міністр аграрної політики України Микола Сольський провів відповідну розмову з Робертом Телусом.