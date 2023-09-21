Науседа провел встречу с Зеленским и Дудой по поводу зернового конфликта

Президент Литвы Гитанас Науседа провел встречу с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой в Нью-Йорке. Навсегда призвал как можно быстрее избавиться от разногласий между обоими государствами.

По его словам, роль Польши в оказании поддержки Украине исключительна, и необходимо найти решение, поскольку дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным.

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Ради общей, важнейшей цели – защиты Европы от агрессивной экспансионистской политики России – разногласия между Украиной и Польшей должны быть решены как можно скорее,

– заявил Науседа.

Обсудили упрощение процедуры перевозки зерна

Литовский лидер заявил, что в этом случае речь идет не о безопасности отдельных стран, а по всему региону и даже континенту.

"Как показывает история, только совместными усилиями, поддерживая и помогая друг другу, мы можем противостоять опасности внешних угроз. Вместе с тем общественные разногласия, независимо от причин, не только подрывают единство, но и помогают пропаганде противника", – сказал глава Литвы.

Науседа также обсудил с президентами упрощение процедур перевозки зерна через Польшу и увеличение транзита через Литву, чтобы таким образом снизить давление.

Личной встречи Зеленского и Дуды не было

Впоследствии пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что у Владимира Зеленского не было совместной встречи с Дудой и Науседой.

Издание LRT исправило текст своей новости. Очевидно, Науседа виделся с обоими президентами порознь, но формальной двусторонней встречи у него с Зеленским тоже не было.

Почему возник конфликт между Украиной и Польшей

Еврокомиссия объявила 15 сентября, что ЕС не будет продолжать временные ограничения по украинскому зерну. После этого Польша, Венгрия и Словакия заявили о решении блокировать импорт украинской агропродукции и прекратили участие в Координационной платформе, созданной под эгидой Еврокомиссии для решения этого вопроса.

Конфликт обострился после того, как Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу этих запретов.

Сегодня стало известно, что Польша и Украина договорились о том, чтобы совместно работать над решением ситуации по экспорту украинского зерна. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский провел соответствующий разговор с Робертом Телусом.

. В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.