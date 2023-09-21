Науседа провел встречу с Зеленским и Дудой по поводу зернового конфликта
Источник:LRT
Президент Литвы Гитанас Науседа провел встречу с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой в Нью-Йорке. Навсегда призвал как можно быстрее избавиться от разногласий между обоими государствами.
По его словам, роль Польши в оказании поддержки Украине исключительна, и необходимо найти решение, поскольку дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным.
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Ради общей, важнейшей цели – защиты Европы от агрессивной экспансионистской политики России – разногласия между Украиной и Польшей должны быть решены как можно скорее,
– заявил Науседа.
Обсудили упрощение процедуры перевозки зерна
Литовский лидер заявил, что в этом случае речь идет не о безопасности отдельных стран, а по всему региону и даже континенту.
"Как показывает история, только совместными усилиями, поддерживая и помогая друг другу, мы можем противостоять опасности внешних угроз. Вместе с тем общественные разногласия, независимо от причин, не только подрывают единство, но и помогают пропаганде противника", – сказал глава Литвы.
Науседа также обсудил с президентами упрощение процедур перевозки зерна через Польшу и увеличение транзита через Литву, чтобы таким образом снизить давление.
Личной встречи Зеленского и Дуды не было
Впоследствии пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что у Владимира Зеленского не было совместной встречи с Дудой и Науседой.
Издание LRT исправило текст своей новости. Очевидно, Науседа виделся с обоими президентами порознь, но формальной двусторонней встречи у него с Зеленским тоже не было.Справка. В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.
Почему возник конфликт между Украиной и Польшей
- Еврокомиссия объявила 15 сентября, что ЕС не будет продолжать временные ограничения по украинскому зерну. После этого Польша, Венгрия и Словакия заявили о решении блокировать импорт украинской агропродукции и прекратили участие в Координационной платформе, созданной под эгидой Еврокомиссии для решения этого вопроса.
- Конфликт обострился после того, как Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу этих запретов.
- Сегодня стало известно, что Польша и Украина договорились о том, чтобы совместно работать над решением ситуации по экспорту украинского зерна. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский провел соответствующий разговор с Робертом Телусом.