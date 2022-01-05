Зеленський підписав документ, який спрощує процедуру трансплантацій в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1967-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Що передбачає документ

Документ охоплює питання оплати трансплантацій. Зокрема, законом встановлюється, що держава оплачує всі трансплантації, і для пацієнта вони безкоштовні. Тарифи повністю покривають витрати лікарень на проведення таких операцій.

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Крім того, документ передбачає, що підбір пари донор-реципієнт здійснюватиме Єдина державна система трансплантації, яка є повністю незалежною від людського впливу і самостійно здійснює такий підбір за певними критеріями.

Водночас питання щодо можливості надання прижиттєвої згоди чи незгоди на донорство через електронні ресурси ще не вирішили.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців 11 та 12 підпункту 7 пункту 4 розділу I, що набувають чинності з 1 грудня 2022 року.

Нагадаємо, що законопроєкт №5831 щодо регулювання питання трансплантації анатомічних матеріалів людині Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому 16 грудня.

У результаті ухвалення законопроекту, відомості про потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин вноситимуть до Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.

Також письмова відмова від раніше узгодженої трансплантації не потребує нотаріального засвідчення або підтвердження нотаріусом справжності підпису.

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