Зеленський пояснив, чим може загрожувати жорстка відповідь ЗСУ на провокації окупантів

Українські військові завжди адекватно реагують на ворожі атаки на Донбасі. Втім, якщо така відповідь на провокації російських найманців буде жорсткішою та "без стримання", є загрози ескалації.

Адже саме у той момент бойовики можуть проводити навчання. Це означає, що може бути додаткове накопичення ворожих сил. З огляду на це, ймовірність екскалації буде вищою, вважає Володимир Зеленський.

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Зеленський: Ризики є, але ситуація не гірша, ніж навесні

При цьому, президент переконаний, що ситуація на Донбасі зараз точно не є гіршою, ніж була навесні 2021 року. Мовляв, кількість російських військових біля кордонів України є меншою. "Вважаю, що їх більше, ніж у момент припинення вогню (27 липня 2020 року – 24 канал)", – додав Зеленський.

Політик звернув увагу, що в окупантів часто відбуваються військові ротації. На його думку, це роблять для того, аби показати інформаційно, що мовляв, йде накопичення сил. Водночас бойовики збільшують й кількість своєї техніки на Донбасі. Окупанти часто привозять її, а самі згодом відходять. Саме тому й існують ризики екскалації.

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