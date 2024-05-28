Зеленський розповів, як і чим саме Україна відповідає Росії на удари по енергетиці

Українська енергосистема знову й знову потерпає від російських атак. Агресор нещадно знищує інфраструктуру. Зупинити ці ворожі удари дипломатичними сигналами не зміг ніхто. Проте наша держава знайшла, як на них відповісти.

Як саме Україна відповідає Росії на удари по енергетичній інфраструктурі, на пресконференції з прем'єром Бельгії розповів Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

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"Показали свій результат"

Президент зауважив, що Росія почала цю війну, відрізала нас від звичайного життя. Ворог завдає ракетних ударів по енергетиці.

Зупинити Росію з її ударами ніхто не зміг будь-якими дипломатичними сигналами, наголосив глава держави. Додав, що ППО, яке давали партнери, зберегло багатьох людей, втім, було не повністю вкомплектоване, аби зберегти нашу енергетику.

Відповідь (на удари по енергетиці – 24 Канал) дуже проста: коли ми почали виробляти далекобійні дрони, ми почали змушувати Росію думати про те, що напевно для України потрібен якийсь час, і Україна зможе відповідати так само по їх енергетичній системі,

– заявив Володимир Зеленський.

Наголосив, що, на жаль, поки що у нас немає відповідних ракет, аби відбивати удари Росії. Втім, далекобійні дрони вже показали свій результат.

Те, що збагачує російську армію, російську економіку, що збільшує їх виробничий потенціал, мілітарі-потенціал – це продаж енергоресурсів. І відповідно була обрана наша тактика щодо зупинення і зменшення їхніх заробітків завдяки їхнім енергоресурсам,

– підкреслив президент.

Український лідер додав, що це точка, в якій ми були, і це шлях – від "не треба чіпати їхні об'єкти" до "можна використовувати вашу зброю проти російських загарбників" – достатньо довгий, на жаль.

"З нашого боку, ми його максимум прискорюємо і скорочуємо. Я впевнений, що буде позитивний результат і від партнерів, деяких з них, і від нашого виробництва", – сказав Зеленський.

Зверніть увагу! Далекобійні дрони дедалі частіше атакують ворожі НПЗ. Зокрема, напередодні, 17 травня, потужні вибухи прогриміли на нафтопереробному заводі в Туапсе. Також на початку місяця БпЛА уразили НПЗ в Рязані.