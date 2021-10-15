Зеленський і Шефір поза чергою намагалися врятувати свої гроші з прогорілого банку Курченка

Володимир Зеленський і Сергій Шефір у 2014 році на двох втратили понад 700 тисяч доларів через ліквідацію "Брокбізнесбанку". Врятувати свої гроші їм не вдалося навіть за допомогою хитрощів.

Відповідна установа належала олігарху, який був в оточенні Віктора Януковича, Сергію Курченку. У 2014 році банк ліквідовували.

Зверніть увагу Між нами жодна тваринка ніколи не пробігала, – Зеленський спростував конфлікт з Шефіром

Ще до президентства Зеленський і Шефір не тільки спробували забрати 200 тисяч гривень, які гарантувала держава. Також вони хотіли повернути більшу суму поза процедурою.

"Падіння" банку Курченка

Шефір та Зеленський відкрили свої рахунки у відповідному банку ще у 2010 році:

Зеленський мав на депозиті понад 300 тисяч доларів;

Шефір – понад 400 тисяч доларів.

В той період вкладати гроші у відповідну установу здавалось надійним рішенням, адже банк пережив фінансову кризу 2007 – 2008 років.

Спочатку власниками "Брокбізнесбанку" були ексголова Державної податкової адміністрації Сергій Буряк і народний депутат Олександр Буряк. Пізніше установа перейшла у власність Курченка.

Ситуація почала змінюватися після Революції гідності і втечі Віктора Януковича. ЗМІ почали публікувати новини, що банк перебуває на межі дефолту. Оскільки банк не вдалось продати, то у 2014 році почалась його ліквідація.

Схема взаємозаліку або "схлопування"

Загалом після ліквідації банку Фонд гарантування вкладів виплачує вкладникам гарантовані 200 тисяч гривень зі свого бюджету. Через деякий час він намагається повернути ці гроші з допомогою самого банку.

Спочатку Фонд продає майно банку або майно, яке віддали під заставу кредитів. Якщо збирають більшу суму від тієї, яку витратили на гарантовані виплати, то гроші розподіляють між клієнтами, які постраждали.



Що відбувається після ліквідації банку / Фото "Радіо Свободи"

Спочатку їх повинні отримати ті, хто вкладав до 200 тисяч гривень. Зрозуміло, що це не подобається вкладникам із мільйонними сумами на депозитах. Це призводить до схем взаємозаліку або "схлопування" – коли боржник знаходить великого вкладника і вони домовляються між собою.

Порятунок грошей

Зеленський і Шефір захотіли врятувати свої гроші, тому взяли участь в операції "схлопування". Наприклад, після ліквідації банку керівництво "Подільського господаря" вирішило реалізувати схему, щоб не повертати свій борг.

. У 2014 році "Подільський господар" входив до бізнес-орбіти родини Сергія і Олександра Буряків. Станом на кінець літа того ж року компанія заборгувала понад 6 мільйонів гривень.



"Подільський господар" взяла у банку кредит / Фото "Радіо Свободи"

Підприємство уклало угоди із вкладниками "Брокбізнесу". Серед них був і Володимир Зеленський. Така ж ситуація була із компанією "Чинбар".

Спочатку Господарський суд Києва та Київський апеляційний господарський суд визнав припиненими борги компаній та зняли обтяження з майна. Однак у 2015 році Вищий господарський суд зробив висновок, що дії не відповідали нормам законодавства.

Читайте також Призначено 30 експертиз: у МВС розкрили нові подробиці розслідування замаху на Шефіра

Водночас за інформацією Верховного суду, зобов'язання позичальника не можуть припинятися коштом придбаних прав вимоги до банку.

Врешті-решт жоден зі "схлопів" так і не спрацював. Водночас ні Шефір, ні Зеленський свої гроші не отримали.

Повний випуск "Схем": дивіться відео

Позиція Шефіра і Зеленського

Журналісти "Схем" вирішили дізнатися позицію щодо цього в Зеленського та Шефіра. Помічник президента заявив: "У нас не було часу займатися юридичними питаннями і всім... Ми комусь віддали право займатися нашими юридичними питаннями".

Водночас відповіді ні від Офісу Президента, ні від прессекретаря Зеленського наразі немає.

Також Шефір заявив, що в той час система не давала шансів повернути гроші. "Взагалі тоді не було шансів отримати ці депозити. Така система – може пропасти депозит абсолютно "білих" грошей і все", – додав він.

Детальніше про те, як Шефір і Зеленський забирали свої гроші із банку Курченка, дивіться у повному випуску "Схем".