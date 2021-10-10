Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча під час розмови з Зеленським зауважила, що нібито Шефір навіть зібрав свої речі та з'їхав з Офісу Президента. Водночас український лідер наголосив: про таке він навіть не чув.

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Зеленський також звернувся до Шефіра, який стояв поруч, та жартома запитав, що "якісь новини у Катерини?".

Між нами з Сергієм Шефіром жодна тваринка, кішка чи ще хтось, ніколи не пробігала за всі 26 років нашої дружби,

– наголосив президент.

ЗМІ про "конфлікт" Зеленського та Шефіра

За даними ЗМІ, у вересні між Зеленським та Шефіром нібито спалахнув конфлікт.

Мовилося навіть про те, що помічник президента навіть демонстративно забирав свої речі з Банкової.

Водночас Шефір залишився на своїй посаді.

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