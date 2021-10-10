Український лідер наголосив, що на сьогодні має купити територію, землю, де буде його дім та дім охорони. Зеленський також наголосив: на державній дачі живе, наче у готелі.
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Все пов'язано тільки з охороною. Їм потрібен новий дім,
– наголосив президент.
Водночас Зеленський зізнався, що перевіз туди меблі з будинку, який продали. Президентське подружжя планує придбати власне житло. Декілька варіантів уже підшукали.
Наразі намагаються зрозуміти, як пришвидшити процес: купити вже готове житло і зробити там ремонт або придбати землю та збудувати новий дім.
Зеленський переїхав на державну дачу
- На дачу у Конча-Заспі Зеленський переїхав влітку 2020 року. Це сталося після того, як що президент продав свою нерухомість в селі Іванковичі.
- За продаж землі та будинку президент задекларував 13,47 мільйона гривень.
- Згодом журналісти встановили, що Зеленський з родиною поселилися у будинку номер 29, який має особливий статус "державної дачі".
- Раніше там мешкав третій президент України Віктор Ющенко.