Український лідер наголосив, що на сьогодні має купити територію, землю, де буде його дім та дім охорони. Зеленський також наголосив: на державній дачі живе, наче у готелі.

Зауважте Зеленський ветував закон про легалізацію криптовалют

Все пов'язано тільки з охороною. Їм потрібен новий дім,

– наголосив президент.

Водночас Зеленський зізнався, що перевіз туди меблі з будинку, який продали. Президентське подружжя планує придбати власне житло. Декілька варіантів уже підшукали.

Наразі намагаються зрозуміти, як пришвидшити процес: купити вже готове житло і зробити там ремонт або придбати землю та збудувати новий дім.

Зеленський переїхав на державну дачу