Через це президент пропонує внести корективи у законопроєкт – передати контроль над регулюванням обігу криптовалюти наявному органу. Мова йде про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

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Закон вимагає додаткових витрат

Проєкт закону пропонує для контролю обігу віртуальної валюти створити новий орган. На думку президента, це призведе до значних витрат з державного бюджету. Через це президент скористався своїм правом вето.

Новий орган контролю за криптовалютою, який пропонували створити автори закону, мав бути одним із тих, які мали б слідкувати за законністю операцій, які проводитимуть з нею.

Однак Володимир Зеленський пропонує не створювати нових структур, а передати обов'язки уже наявній.

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