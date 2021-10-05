Через це президент пропонує внести корективи у законопроєкт – передати контроль над регулюванням обігу криптовалюти наявному органу. Мова йде про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
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Закон вимагає додаткових витрат
Проєкт закону пропонує для контролю обігу віртуальної валюти створити новий орган. На думку президента, це призведе до значних витрат з державного бюджету. Через це президент скористався своїм правом вето.
Новий орган контролю за криптовалютою, який пропонували створити автори закону, мав бути одним із тих, які мали б слідкувати за законністю операцій, які проводитимуть з нею.
Однак Володимир Зеленський пропонує не створювати нових структур, а передати обов'язки уже наявній.
Легалізація криптовалюти в Україні: головне
- 8 вересня 2021 року Верховна Рада підтримала закон про легалізацію криптовалюти. Згідно з ним, держава має регулювати створення, випуск та обіг віртуальних активів.
- Однак цей закон не надає криптовалюті статусу платіжного засобу на території України. Тому ним залишиться лише гривня.
- Україна може поповнити відносно невеликий список країн, де віртуальна валюта легалізована. Серед тих, хто підтримав офіційний обіг криптовалюти – Сінгапур, Німеччина, Люксембург та інші.