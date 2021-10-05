Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з главою Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Герцог з офіційним візитом перебуває у Києві.

До теми Росія здатна до масштабної війни та готується до цього, – аналітик

Зеленський подякував Ізраїлю за підтримку України

Зеленський подякував Ізраїлю за принципову підтримку України – її суверенітету та територіальної цілісності.

Розраховуємо, що ця позиція буде зберігатися і далі, зокрема, в рамках ООН, де до кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму і мілітаризації півострова,

– сказав Зеленський.

Київ стурбований політикою Росії на півострові

Зазначимо, що раніше заступник постійного представника України в ООН Юрій Вітренко наголосив, що Україна стурбована тенденціями на окупованому півострові. Мовиться про те, що Росія нарощує там ядерний потенціал. З такою заявою Вітренко виступив на засіданні Генасамблеї до Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

До теми Для українців окупація Криму та війна на Донбасі – частини конфлікту, влаштованого Росією

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба у своєму блозі написав, що ООН не вистачає сміливості кинути виклик Росії – мовиться саме про питання окупації Криму. Таку думку урядовець висловив за підсумками Генасамблеї ООН.

Важливо! Під час виступу на Генасамблеї ООН президент Зеленський підіймав тему окупованого Криму. Глава держави наголосив, що це – одна з проблем, на яку малу звертають уваги в Організації. Зеленський додав, що замість флори та фауни на півострові зараз військова база.