Зеленський, зокрема, наголосив, що сама ідея ООН виникла у Криму під час Ялтинської конференції 1945 року. А тепер Крим окупований державою, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН.

Найголовніше Зеленський виступив на сесії Генасамблеї ООН: що говорив президент

Місце, де зародилася ідея ООН, окуповане країною з Радбезу ООН

Під час виступу на 76 щорічній Генасамблеї Організації Об'єднаних націй Володимир Зеленський особливу увагу присвятив темі Криму. І не тільки тому, що він вже 8 років окупований Росією:

У 1945 році в Криму в Ялті відбулася конференція, на якій складалися нові основи світового порядку. Там вирішили провести першу конференцію зі створення ООН. Ялта і Крим восьмий рік окуповані. Як ми хочемо оживити ООН, якщо місце, де зароджувалася ідея ООН, окуповане постійним членом Ради Безпеки ООН.

Крим перетворили у військову базу

Далі Зеленський нагадав, що на Генасамблеї багато мовилося про зміну клімату і захист довкілля. Глава держави переконаний, що "у цьому контексті Крим потребує уваги ООН ще більше". Адже:

З унікальної природи зробили військову базу. Замість фауни й флори там флот і солдати. А у душах кримчан – протилежна для світу проблема: не глобальне потепління, а глобальне спустошення.

Оновити ООН ще не пізно

Володимир Зеленський зауважив, що "світ не встигає розібрати все, що на нього звалилося". Але країни повинні говорити, причому про конкретні речі: "Наприклад, про видачу сотням тисяч українців на окупованій території України сотень тисяч паспортів іншої держави".

Що це, як не доказ міжнародного злочину? Що це, як не доказ безкарності й неповаги до міжнародного права? Ба більше, Росія змушує брати участь наших громадян у виборах до російського парламенту. Якщо ООН на це дієво та потужно не відреагує – що це, як не доказ того, що оживляти ООН пізно. Та я вірю, що не пізно,

– підсумував президент України.

Виступ Володимира Зеленського в ООН: дивіться відео

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