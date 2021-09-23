Зеленський виступив із промовою на сесії Генасамблеї ООН. Зокрема, згадав питання окупованих територій України.

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Заклик долучитися до Кримської платформи

Глава України закликав всі країни-члени ООН приєднатися до спільної декларації учасниць Кримської платформи.

Запрошую приєднатися до декларації учасниць Кримської платформи, засудити окупацію і показати, що ви проти силової зміни кордонів у світі,

– зазначив він.

Український лідер додав, що не розуміє, чому організація свого часу не підтримала Кримську платформу, проігнорувавши у такий спосіб проблему міжнародного права та окупації. Адже в ООН "немає обраних, яких не можна ображати".

Зверніть увагу! 21 вересня Зеленський у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку зустрівся з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем та новообраним главою Генасамблеї ООН Абдулою Шахідом. Вони також обговорили питання відсутності підтримки Кримської платформи зі сторони ООН.

Зустрічі у гарячих точках

Зеленський запропонував проводити засідання ООН поблизу гарячих точок, яких у світі дуже багато. Україна готова брати участь у таких зустрічах.

Може нам треба зустрічатися там, де можна почути і побачити ці глобальні проблеми. У світі тисячі гарячих точок,

– уточнив він.

Оживити ООН, вважає президент України, допоможе правда, коли б "усі щиро підтримували зусилля світової миролюбності". Завдяки цьому можна було б уникати конфліктів, зокрема такого, як зараз є в Афганістані.

До слова, раніше стало відомо, що представники радикального руху "Талібан", які нещодавно захопили владу в Афганістані, хочуть виступити на Генасамблеї ООН.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: дивіться відео