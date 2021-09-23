Зеленский выступил с речью на сессии Генассамблеи ООН. В частности, вспомнил вопрос оккупированных территорий Украины.

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Призыв присоединиться к Крымской платформе

Глава Украины призвал все страны-члены ООН присоединиться к совместной декларации участниц Крымской платформы.

Приглашаю присоединиться к декларации участниц Крымской платформы, осудить оккупацию и показать, что вы против силового изменения границ в мире,

– отметил он.

Украинский лидер добавил, что не понимает, почему организация в свое время не поддержала Крымскую платформу, проигнорировав таким образом проблему международного права и оккупации. Ведь в ООН "нет избранных, которых нельзя обижать".

Обратите внимание! 21 сентября Зеленский в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и новоизбранным главой Генассамблеи ООН Абдулой Шахидом. Они также обсудили вопрос отсутствия поддержки Крымской платформы со стороны ООН.

Встречи в горячих точках

Также Зеленский предложил проводить заседания ООН вблизи горячих точек, которых в мире очень много. Украина готова участвовать в таких встречах.

Может нам надо встречаться там, где можно услышать и увидеть эти глобальные проблемы. В мире тысячи горячих точек,

– уточнил он.

Оживить ООН, считает президент Украины, поможет правда, если бы "все искренне поддерживали усилия мирового миролюбия". Благодаря этому можно было бы избегать конфликтов, в частности такого, как сейчас в Афганистане.

К слову, ранее стало известно, что представители радикального движения "Талибан", недавно захватившие власть в Афганистане, хотят выступить на Генассамблее ООН.

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН: смотрите видео