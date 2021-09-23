Зеленский выступил с речью на сессии Генассамблеи ООН. В частности, вспомнил вопрос оккупированных территорий Украины.
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Призыв присоединиться к Крымской платформе
Глава Украины призвал все страны-члены ООН присоединиться к совместной декларации участниц Крымской платформы.
Приглашаю присоединиться к декларации участниц Крымской платформы, осудить оккупацию и показать, что вы против силового изменения границ в мире,
– отметил он.
Украинский лидер добавил, что не понимает, почему организация в свое время не поддержала Крымскую платформу, проигнорировав таким образом проблему международного права и оккупации. Ведь в ООН "нет избранных, которых нельзя обижать".
Встречи в горячих точках
Также Зеленский предложил проводить заседания ООН вблизи горячих точек, которых в мире очень много. Украина готова участвовать в таких встречах.
Может нам надо встречаться там, где можно услышать и увидеть эти глобальные проблемы. В мире тысячи горячих точек,
– уточнил он.
Оживить ООН, считает президент Украины, поможет правда, если бы "все искренне поддерживали усилия мирового миролюбия". Благодаря этому можно было бы избегать конфликтов, в частности такого, как сейчас в Афганистане.
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