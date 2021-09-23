Зеленский, в частности, отметил, что сама идея ООН возникла в Крыму во время Ялтинской конференции 1945 года. А теперь Крым оккупирован государством, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Самое главное Зеленский выступил на сессии Генассамблеи ООН: что говорил президент

Место, где зародилась идея ООН, оккупировано страной из Совбеза ООН

Во время выступления на 76 ежегодной Генассамблее Организации Объединенных наций Владимир Зеленский особое внимание посвятил теме Крыма. И не только потому, что он уже 8 лет оккупирован Россией:

В 1945 году в Крыму в Ялте состоялась конференция, на которой складывались новые основы мирового порядка. Там решили провести первую конференцию по созданию ООН. Ялта и Крым восьмой год оккупированы. Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась идея ООН, оккупировано постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Крым превратили в военную базу

Далее Зеленский напомнил, что на Генассамблее много говорилось об изменении климата и защите окружающей среды. Глава государства убежден, что "в этом контексте Крым требует внимания ООН еще больше". В едь:

Из уникальной природы сделали военную базу. Вместо фауны и флоры там флот и солдаты. А в душах крымчан – противоположная для мира проблема: не глобальное потепление, а глобальное опустошение.

Обновить ООН еще не поздно

Владимир Зеленский отметил, что "мир не успевает разобрать все, что на него свалилось". Но страны должны говорить, причем о конкретных вещах: "Например, о выдаче сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства".

Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву? Более того, Россия заставляет участвовать наших граждан в выборах в российский парламент. Если ООН на это действенно и мощно не отреагирует – что это, как не доказательство того, что оживлять ООН поздно. Но я верю, что не поздно,

– подытожил президент Украины.

Выступление Владимира Зеленского в ООН: смотрите видео

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