Зеленський розповів про десятки дзвінків о третій годині ночі
Президент зізнався, що кожна ніч перед виступом на Генасамблеї ООН для нього є безсонною. У 2019 році це було хвилювання, а у 2021 році главу держави серед ночі розбудили дзвінки з терміновою новиною.
До теми Це не імітація і не залякування, – Венедіктова про версії нападу на Шефіра
Третя година ночі. Десятки дзвінків. На першого помічника президента України здійснили замах. 12 пострілів, 3 влучили у водія – ось вам ціна змін в державі та реформ,
– заявив Зеленський.
Політик додав, що цьогорічний виступ буде нетиповим в ООН, проте корисним. "Пора прокинутися. Україна зробила це давно і відтоді не засинала".
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: відео
Що відомо про напад на Шефіра
- Зранку 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль Сергія Шефіра. Сам політик не постраждав, водночас водія госпіталізували з пораненнями. Постраждалого прооперували. Наразі його стан стабільний.
- Нападникам вдалося втекти. Правоохоронці розпочали спецоперацію із перехоплення.
- В Офісі Президента напад назвали терористичним актом, метою якого було залякати команду владу.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила про відкриття кримінальної справи за статтею про замах на вбивство 2 або більше людей.